Ante baja disponibilidad de gas, Colombia habilita nuevo proyecto en La Guajira

Colombia no tendría suficiente gas natural para cubrir la demanda del país y por eso será necesario traer combustible del exterior en los próximos años. En ese escenario, el Gobierno aprobó el proyecto de regasificación en Ballenas, La Guajira, liderado por la Transportadora de Gas Internacional, filial del Grupo Energía Bogotá.

Desde Manaure, en La Guajira, el Gobierno nacional anunció la aprobación del proyecto de regasificación en Ballenas, una infraestructura que permitirá importar gas del exterior para incorporarlo al sistema nacional de abastecimiento desde 2027.

La iniciativa contempla la llegada de Gas Natural Licuado por vía marítima, su almacenamiento y posterior transformación para transportarlo a diferentes regiones del país a través de la red nacional de gasoductos.

El proyecto tendrá capacidad para almacenar cerca de 147.835 metros cúbicos de GNL y procesar hasta 250 millones de pies cúbicos diarios.



La aprobación se da luego de la evaluación técnica realizada por la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), en medio de las alertas sobre la capacidad del país para cubrir la demanda futura de gas natural. Según el Gobierno, Colombia necesitará importar combustible para garantizar el suministro tanto a hogares como a industrias.

Gas Foto: referencia, ImageFX

La obra será liderada por Transportadora de Gas Internacional (TGI), la mayor transportadora de gas natural de Colombia y filial del Grupo Energía Bogotá. De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, TGI fue la única empresa que presentó una propuesta dentro del proceso adelantado por la UPME.

“Es importante destacar que TGI fue la única empresa que presentó una propuesta concreta dentro de este proceso. Eso demuestra confianza en el país y en la necesidad de fortalecer y modernizar nuestra infraestructura gasífera para responder a los desafíos energéticos de los próximos años”, afirmó el ministro Edwin Palma.

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El ministro también aseguró que el propósito es contar con más gas y proteger a los usuarios frente a posibles aumentos en los costos del servicio.

“Esperamos que se puedan seguir cumpliendo los hitos del proyecto y podamos tener más molécula al menor precio posible, en el menor tiempo posible, para proteger a los usuarios. Ese es nuestro principal propósito, siempre proteger a los usuarios, tanto del mercado regulado, que son los ciudadanos, los hogares, como del mercado no regulado, que también nos interesa, que es la industria”, señaló Palma.

Con este proyecto, el país busca prepararse para un escenario en el que importar gas será cada vez más necesario para garantizar el abastecimiento energético nacional.