Asesinan a recluso en la penitenciaría El Bosque en Barranquilla: venganza, la principal hipótesis

Como Omar Acuña Machado, de 27 años, fue identificado el recluso que perdió la vida en la noche de este miércoles en la penitenciaría El Bosque en Barranquilla, luego de que fuese brutalmente atacado por otro hombre al interior de una celda ubicada en uno de los pasillos del pabellón 10 de este centro de reclusión.

El presunto responsable de los hechos, según las autoridades competentes, se llama Francisco Palacio Méndez, otro privado de la libertad que habría dejado heridas de martillo y puñal en la cabeza a su víctima.

Hasta el momento la principal hipótesis está asociada a una venganza por la muerte de la hermana de Francisco Palacio hace aproximadamente 10 años, de la que al parecer había participado Omar Acuña quien había sido capturado por ser presunto sicario del Clan del Golfo.

La víctima tenía cinco anotaciones judiciales por concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego y homicidio, cumpliendo cárcel por este último delito. Mientras tanto, su agresor tiene el mismo número de anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, fuga de presos, homicidio y concierto para delinquir.



Lo que se sabe es que esta persona, el presunto homicida, fue aislada y la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana de Barranquilla ya inició la respectiva investigación.

Recordemos que la Penitenciaría El Bosque sigue bajo la mirada de autoridades como la Procuraduría General de la Nación por irregularidades que se habrían presentado desde el año anterior en este recinto, una de ellas por una fiesta de reclusos registrada en diciembre de 2025.

Allí ellos prendieron la rumba con licor, un enorme parlante y hasta un televisor en el que proyectaban videos musicales como si estuvieran viviendo de todas las maneras posibles, menos privados de la libertad.

Publicidad

Ese episodio se conoció gracias a la viralidad que tuvieron los videos publicados en redes sociales por los mismos privados de la libertad, en los que se puede ver como se abrazaban y disfrutaban, importantes además para que fueran posteriormente identificados.