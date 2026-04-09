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Asesinan a recluso en la penitenciaría El Bosque en Barranquilla: venganza, la principal hipótesis

La víctima fatal fue identificada como Omar Acuña Machado, presunto sicario del Clan del Golfo en Atlántico.

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