Así va la construcción de la estatua de Falcao en Santa Marta, ¿se parece?

Desde hace 6 años, Antonio Irisma, un escultor empírico y aficionado de Santa Marta , decidió rendirle un homenaje a través del arte al futbolista samario Radamel Falcao García .

La escultura tiene 6 metros, un ancho de 1.5 metros y un peso aproximado de 3 toneladas.

A pesar de las críticas, que no se han hecho esperar porque para algunas personas la figura no se parece al ídolo de la Selección Colombia , Antonio no ha parado de poco a poco sacar adelante su obra hecha de cemento, varillas de acero, gravilla, estuco y pintura dorada.

Estatua de Falcao en Santa Marta. Foto: Blu Radio.

Según el artista, en un mes espera culminar la obra que aspira poder ubicar en una zona emblemática de la capital del Magdalena, como el Estadio Sierra Nevada, para así entregarle un nuevo atractivo turístico a la ciudad donde los visitantes tengan para tomarse foto y guardar un recuerdo al lado del ‘Tigre’.

¿Se parece a Falcao?

La obra, desde sus inicios, ha sido criticada y, pese a que según Antonio Irisma le hizo ajustes al rostro, todavía muchos aseguran que no se parece al futbolista samario. Hasta el comentarista deportivo Eduardo Luis López se pronunció y en broma respondió a quienes aseguran que la estatua se parece más a él que a Falcao.

"Gracias Santa Marta, me siento muy honrado con este homenaje jajajajajaj", dijo López, quien agregó que "de todas maneras que le hagan una al Tigre Falcao .

Gracias Santa Marta...me siento muy honrado con este homenaje jajajajajaj... https://t.co/hpaHBP1plB — Eduardo Luis López T (@EduardoLuisFut) January 15, 2024

Otras personas han asegurado que se parece a Carlos Vives y hasta Trump. Lo cierto es que es de admirar el esfuerzo que ha hecho Antonio Irisma por sacar delante la obra, en la cual ha invertido 15 millones de pesos provenientes de sus recursos propios y de algunos amigos que han aportado a su arte.

