Atacan a niña en colegio en Soledad; compañeras le cortaron el cabello y le robaron dinero

Un grave caso de violencia escolar activó las alarmas en una institución del municipio de Soledad(Atlántico), donde una niña de 11 años asegura que fue atacada por otras dos estudiantes en uno de los baños del colegio.

La víctima cuenta que el pasado martes, a la hora de la salida, ingresó a uno de los baños y allí fue abordada por otras jovencitas que, con tijera en mano, la amenazaron, le cortaron el cabello y le sacaron la plata que tenía guardada en los bolsillos.

La menor guardó silencio en ese momento, pero al llegar a casa le contó lo sucedido a su madre, quien no solo denunció el caso ante los directivos del colegio, sino también ante las autoridades.

"La niña se asustó mucho, ella salió corriendo, se escondió en uno de los salones, esperó a que las otras niñas salieran del baño y, cuando salieron, pues ella salió y se fue para la casa", recordó la madre.

"Cuando llegó a la casa, me dijo todo lo que había pasado y ahora no quiere venir al colegio. La niña está afectada por la situación, ella me dice: mami, yo no quiero ir, yo tengo miedo", agregó.

El caso despertó la molestia y preocupación de los padres de familia, quienes se tomaron el colegio este lunes con un plantón para exigir medidas que eviten la violencia escolar. Al respecto, el rector del colegio aseguró que indagan lo sucedido y que actuarán junto al cuerpo docente para garantizar un entorno seguro y en paz en la institución.

"Nosotros haremos todo lo pertinente para corregir ese tipo de acciones, si es necesario, se colocarán cámaras en los corredores y profesores que nos colaboren en la salida", dijo.

La madre de familia también denunció el caso ante la Secretaría de Gobierno, Personería y la misma Policía de Infancia y Adolescencia que, de inmediato, se acercó al colegio e hizo un recorrido por las aulas de clases para identificar a las estudiantes agresoras.

El caso por el momento sigue siendo materia de investigación.