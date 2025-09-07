Atentan contra dirigente del Pacto Histórico en Cesar: dispararon contra su vehículo

Total indignación ha despertado en las últimas horas el atentado contra Alexandra Pineda, dirigente del Pacto Histórico en la región Caribe, cuando se movilizaba por las poblaciones de San José de Oriente y Manaure, en el departamento del Cesar.

A través de sus redes sociales, la dirigente denunció los hechos y señaló que “quieren impedir que siga llegando a las comunidades”. “Los violentos que se oponen a que nuestro país siga avanzando hacia un verdadero cambio quieren impedir que continuemos llegando a las comunidades. En un acto criminal, hace dos horas, fui atacada junto con las personas que me acompañaban en el recorrido entre San José de Oriente y Manaure”, escribió inicialmente.

“Resultamos ilesos, aunque los impactos de bala alcanzaron nuestro vehículo en varias partes”, agregó.

No nos callarán, seguiremos trabajando con más fuerza y más convicción por transformar las realidades de nuestra gente. Lo que nos sucedió hoy en la vía de San José de Oriente a Manaure, Cesar no es más que el resultado de quienes le temen al cambio verdadero.



Nuestro… pic.twitter.com/QXZB4vEdz9 — Alexandra Pineda (@AlexandraPinor) September 7, 2025

Una de las primeras personas en pronunciarse fue la senadora y precandidata presidencial Gloria Flórez, quien aclaró que, al parecer, desde hace tiempo Pineda viene siendo víctima de amenazas y hostigamientos.

“Recibo con profunda preocupación la noticia del atentado perpetrado contra Alexandra Pineda en el Cesar. Es una lideresa de Colombia Humana, mujer comprometida con el proyecto del cambio que ha desempeñado un trabajo ejemplar para entregar la tierra al campesinado”, remarcó.

Otro de los que también se refirió al hecho fue el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien catalogó lo sucedido como una amenaza contra quienes trabajan por un país más justo.

“Condenamos enérgicamente el atentado del que fue víctima la dirigente del Pacto Histórico en el Caribe y el departamento del Cesar, compañera Alexandra Pineda. Ocho impactos de bala contra el vehículo en el que se movilizaba, uno de ellos en la llanta, son una muestra brutal de la violencia que aún amenaza a quienes trabajan por un país más justo”, manifestó.

“Gracias a la rápida reacción del conductor y a la presencia cercana del Ejército, hoy podemos contar que Alexandra Pineda está a salvo. Pero esto no puede quedar impune”, finalizó el ministro.