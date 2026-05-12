Autoridades alertan por posible llegada de El Niño y aumento de temperaturas en el Caribe colombiano

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) advirtió sobre la alta probabilidad de que el fenómeno de El Niño vuelva a presentarse en Colombia durante este año. El anuncio fue realizado desde Cúcuta por el director de la entidad, Carlos Carrillo, quien explicó que actualmente existe un 61 % de posibilidades de que se consolide este evento climático en el país.

Según indicó el funcionario, desde el año pasado la entidad emitió la Circular 028 con lineamientos dirigidos a gobernaciones, alcaldías y entidades nacionales para fortalecer la preparación ante posibles afectaciones derivadas de las altas temperaturas, la disminución de lluvias y el riesgo de incendios forestales. Sin embargo, señaló que solo después del 21 de junio, tras el solsticio de verano, habrá mayor claridad sobre la consolidación del fenómeno, situación que será confirmada por el IDEAM.

Calor en el Valle de Aburrá. Foto: SIATA/Área Metropolitana.

A esta advertencia se suma el reciente reporte emitido por la Dirección General Marítima, entidad que informó que el Caribe colombiano atraviesa actualmente una fase persistente de tiempo seco debido a distintos factores atmosféricos que están limitando la formación de lluvias en la región.



De acuerdo con el informe entregado por el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe y el Servicio Meteorológico Marino Nacional, existe una disminución del vapor de agua en la atmósfera, además de una masa de aire cálida y seca que está inhibiendo la formación de nubosidad. Asimismo, el fortalecimiento del sistema de altas presiones sobre el Atlántico Norte ha intensificado los vientos alisios y favorecido el descenso de aire seco sobre gran parte del litoral Caribe.

Como consecuencia de estas condiciones meteorológicas, la DIMAR advirtió sobre un incremento significativo en la sensación térmica durante los próximos días, especialmente en zonas urbanas y costeras. Entre las regiones con mayores temperaturas se encuentran Coveñas, donde la sensación térmica podría alcanzar los 41 grados centígrados; Riohacha, con hasta 40 grados; y sectores del Golfo de Urabá y Darién, donde también se estiman temperaturas cercanas a los 39 grados.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía y a los entes territoriales para mantener activas las medidas de prevención, ahorro de agua y monitoreo ante posibles emergencias relacionadas con la temporada seca y la eventual llegada del fenómeno de El Niño.