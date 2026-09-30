Aviario Nacional celebra sus 10 años con nacimiento de nuevas aves en vía de extinción

Lo que inició como el sueño de tres amigos amantes de las aves es hoy, 10 años después, uno de los cinco mejores aviarios de Latinoamérica y el mundo.

El Aviario Nacional de Colombia, ubicado en el kilómetro 14 de la vía a Barú, celebra este 2026 su primera década de funcionamiento. Son casi ocho hectáreas dedicadas a la educación ambiental, el bienestar animal, la investigación y la protección de algunas de las especies más amenazadas del país.

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Su directora general, Alba Lucía Gómez, explicó que en la actualidad cuentan con 2.000 aves de 200 especies diferentes, entre nativas y exóticas, ubicadas en 23 aviarios o ambientes.

“Son 10 años volando con las aves de Colombia, y eso es lo que hemos tratado de hacer: volver a llevarles a todos los colombianos la alegría de que todos gocemos de tener el primer país con biodiversidad de aves en el mundo, como es Colombia. Y nuestro país no tenía ningún espacio para mostrarlo y, bueno, un grupo de amigos hace 20 años empezó esta locura y hace 10 le abrió las puertas al público”, detalló Gómez en diálogo con BLU Radio.



Sin embargo, más allá de ser un referente de ecoturismo que ha motivado la visita de cerca de medio millón de personas durante estos diez años, una de las tareas que ha marcado esta primera década del Aviario Nacional es la protección de las especies más amenazadas. Por ello, el nacimiento récord de pichones de paujil piquiazul y flamencos es para ellos el mejor regalo de aniversario.

“El aviario de flamencos es uno de los que más impactan y quizás donde la gente que ha visto algo en las redes del aviario siempre registra, porque es un aviario bellísimo, donde empezamos con 40, 50 ejemplares hace 10 años y, en este momento, tenemos 180. (…) Hay años en que no se reproducen y hay años, como este, en que hay una reproducción magnífica. Tenemos 30 pichones nuevos este año. O sea que es una cosa realmente impresionante”, contó la directora general y una de las fundadoras del Aviario Nacional.

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Otro de sus proyectos de investigación está enfocado en el águila harpía, una de las rapaces más poderosas del mundo. La pareja que habita en el Aviario pasó por un proceso de acercamiento de alrededor de diez meses antes de compartir el mismo espacio y hoy trabajan en su reproducción.

“Queremos que más locales y más estudiantes visiten el Aviario”

Sin duda, una de las mayores apuestas del Aviario para los próximos años es lograr que más visitantes, cartageneros y colombianos en general conozcan la avifauna del país.

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Para su directora, aumentar las visitas de la población estudiantil de Cartagena y Bolívar es un reto importante, que requiere apoyo de las autoridades y de la empresa privada.

“Nos faltan tantas cosas por hacer, pero hay algo fundamental y es poder llenar el aviario entre semana de los niños de los colegios de Cartagena. En eso necesitamos todo el apoyo de las autoridades y de todas las instituciones educativas, porque si tú miras en otras partes del mismo país, como Cali, Medellín, Barranquilla, que tienen unos zoológicos bellísimos, tienen convenios con las autoridades y los visitan entre semana. Los visitan para que los niños, además de contemplar un sitio mágico, aprendan, porque realmente lo que hay es toda una clase maravillosa de biología sobre más de 170 especies de aves y la tienen aquí a 40 minutos, a 50 minutos”, aseguró.

Entrada gratuita para menores de 25 y mayores de 60 años

Aunque el Aviario abrió sus puertas en febrero de 2016, celebrará oficialmente su primera década el próximo domingo 4 de octubre, en el décimo mes del año y en el marco del Día Mundial de los Animales.

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Durante esta jornada, que reunirá a visitantes, comunidades, instituciones y autoridades ambientales, las personas menores de 25 años y mayores de 60 años podrán ingresar de manera gratuita para recorrer y conocer el Aviario.

“El mundo está cambiando. Hace 10 años, de pronto, la gente decía: ‘No, ¿cómo que irme yo a ver naturaleza?’, pero hoy en día todo el mundo quiere naturaleza, naturaleza y naturaleza. Entonces, pues eso hace que sea hoy en día un muy buen momento para impulsar y para mostrar el aviario”, señaló Gómez.