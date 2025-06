Barranquilla clamó por la salud de Miguel Uribe Turbay: así se vivió el plantón

Cerca de 50 personas se reunieron por la tarde de este domingo 8 de junio en la llamada plaza de La Paz en Barranquilla para adelantar un plantón en rechazo al reciente atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, por quien también hicieron oraciones para su pronta recuperación.

Hasta la cita organizada por empresarios se acercaron personas vestidas de blanco y con banderas para unirse en un mismo sentir durante al menos 45 minutos, entre los que hubo dedicatorias, alabanzas, oraciones y un minuto de silencio. Además, algunos jóvenes no dejaron escapar cantos de “fuera Petro” al terminarse la actividad.

Durante el evento hablaron con Blu Radio asistentes como Alfredo, quien declaró que el ataque armado ocurrió en Bogotá pero “la inseguridad se siente en todo el país”.

“Definitivamente he sido víctima de inseguridad. Las armas uno las renueva y al tiempo ya no las puede portar, por lo que es un dinero que prácticamente se está perdiendo. La seguridad para uno mismo y su familia ya no se puede aplicar. De verdad que el estado ha maniatado a sus hombres para darle libertad a los delincuentes. Es la sensación que tenemos”, afirmó.

Edgar Orozco, presidente de Fenavi y líder del encuentro, aprovechó para hacer un llamado a que el presidente Gustavo Petro deje de causar divisiones en el país”.

“Este plantón es una situación puntual que nadie se esperaba ni estaba programado. Simplemente es un acto en el que queremos mostrar que no podemos seguir en esta línea de violencia y odio, hacemos un llamado al presidente de Colombia (Gustavo Petro) para que por favor pare”, dijo inicialmente.

Publicidad

“Ya es suficiente. Debe pensar de una vez que ya se va a acabar su mandato y que es el mandatario de todos, no puede seguir generando división. Los colombianos, la gente que trabaja, los que generamos empleo y bienestar queremos un país lleno de esperanza y que todos estemos unidos por un bien común”, agregó.

Finalmente, uno de los líderes del Centro Democrático en el Atlántico, Frank Chapman, mencionó que este suceso marca a toda Colombia: “Más que cualquier cosa es un daño al país. Le están haciendo un atentado a la democracia, Petro es un líder de mucha gente y debe saber que aquí están en riesgo los valores o la expresión”.

“Algo como esto no se veía hace más de 30 años, nuestra juventud no sabía que era. Es catastrófico para el país. Mi mayor solidaridad con la familia, que Dios haga el milagro y lo salve. Es hora de unirnos como Colombia, pues los discursos de obvio no sirven”, culminó.