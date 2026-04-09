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Barranquilla estrenará una nueva ruta aérea sin escalas hacia Aruba: aquí los detalles

Barranquilla ocupa el tercer puesto de mayores visitantes hacia Aruba, aún sin tener un vuelo directo.

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Desde julio saldrán los primeros vuelos desde Barranquilla hacia Aruba.
Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de abr, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

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