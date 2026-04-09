Barranquilla estrenará una nueva ruta aérea sin escalas hacia Aruba: aquí los detalles

Los barranquilleros ya no necesitarán de escalas en Bogotá o Medellín para viajar hacia la concurrida isla de Aruba en el segundo semestre de este 2026, debido a la nueva ruta que desde este jueves será ofertada por la aerolínea Wingo y que tendrá su primer vuelo para los primeros días de julio.

Las tarifas para estos viajes iniciarán desde los 116 dólares, es decir $425.000, pues la meta según el vicepresidente comercial de Wingo, Jorge Jimenez, es garantizar 18.000 sillas para lo que resta del año, lo que apuntaría a vuelos con capacidad del 80% al 90%.

“El vuelo inaugural será el próximo 9 de julio, vamos a tener durante todo el segundo semestre publicada la ruta los días jueves y domingo, de manera que una persona que quiera ir a pasarse el fin de semana, jueves a domingo, lo puede hacer perfectamente, o una estadía un poco más larga de domingo a jueves”, declaró a Blu Radio.

Barranquilla ocupa el tercer puesto de mayores visitantes hacia Aruba, aún sin tener un vuelo directo, es por eso que fue tomada esta decisión que permitirá también la visita al Atlántico de los 20.000 colombianos que hoy residen en la Isla Feliz.



Claudia Delgado, Representante comercial autoridad de turismo de Aruba para Colombia, dice que allí cerraron el 2025 con 60.856 viajeros movilizados desde Colombia y que este año el turismo aumentó en un 3%.

“Para ingresar hasta Aruba es muy fácil, pues simplemente se necesita su pasaporte vigente, los tiquetes ida y vuelta, un voucher de 100% pagos en los alojamientos y registrar la ID card, en donde pagamos una tasa de 20 dólares por persona. Eso no hay que mirarlo como una tasa de impuestos, sino un beneficio porque es un dinero que entra a la isla para el mantenimiento ambiental de ella, para poder seguirles entregando a ustedes todas las bondades en las playas. Sabemos que las playas de Aruba son las mejores de todo el Caribe”, indicó Delgado.

Actualmente las únicas ciudades de Colombia que tienen vuelos directos hacia Aruba son Cali, Medellín, Bogotá, Bucaramanga y ahora Barranquilla.

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Finalmente, el secretario de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Barranquilla, Henry Cáceres, agradeció la confianza de Wingo y apuntó que esta nueva conexión permitirá llevar a la ciudad mayor calidad de vida.

“Destacamos como una noticia totalmente positiva esta nueva conexión internacional hacia Aruba, lo que demuestra la confianza que tienes aerolíneas como Wingo con Barranquilla. Aquí tenemos semanalmente 189 frecuencias, esta llega para sumarse y para aumentar los 3.9 millones de pasajeros que movilizamos anualmente. Somos más que un solo Carnaval”, culminó.