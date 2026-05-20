Bloquean vía nacional en Cesar por quejas contra servicio de energía de Afinia

Los problemas con el servicio de energía que afectan desde hace varias semanas a la comunidad de Curumaní, Cesar, colapsó la paciencia de los habitantes de la zona, quienes desde las 4 de la tarde de este martes 19 de mayo tienen bloqueado el paso por la vía nacional que conecta al municipio con Valledupar y Bucaramanga.

De acuerdo con los manifestantes, la falta de inversión en infraestructura por parte de la empresa Afinia obliga a que los usuarios deban soportar varios cortes de energía al día, sumado a problemas de fluctuación en el servicio que genera daños en los electrodomésticos.

Por esto decidieron salir a protestar para exigir inversiones urgentes, pues, según ellos, están dispuestos a permanecer en la zona hasta el próximo jueves, lo que ya genera colapso en la zona por el alto número de vehículos de carga que están represados.

"La falta de inversión en nuestro territorio tiene el servicio desmejorada con bajones y cortes que afectan la economía del municipio. También se ven afectados los bienes de la comunidad por la quema de aparatos electrodomésticos. Yo le pedí a Afinia una reunión y este miércoles tendremos una mesa de trabajo", indicó Juan Carlos García, alcalde de Chiriguaná.



El mandatario pidió a la comunidad que se mantenga la protesta pacífica, para evitar problemas de orden público e insistió en que acompañaran el encuentro con las directivas de la empresa para la toma de decisiones.

"La gobernadora Elvia Milena Sanjuan se ocupa de este tema y por ello el gerente Cesar de Afinia hoy dialogará con las comunidades de ambos municipios. Se mantiene activo el bloqueo de Chiriguaná y ya se ha establecido contacto con el alcalde, Juan Carlos García, para respaldarlo institucionalmente y enterarlo de cómo estamos buscando solución a la crisis", indicó la Gobernación del Cesar a través de sus redes sociales.

Por lo pronto, el bloqueo afecta la conexión entre la región Caribe y los Santanderes.

