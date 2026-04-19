Cabecilla se burla en video de orden de captura: "$1.000 millones dando vueltas relajadito"

Los operativos de búsqueda del Ministerio de Defensa y los 500 millones que fueron ofrecidos a cambio de capturar a Naín Andrés Pérez Toncel, alias 'Naín' o 'Bendito Menor', fueron nuevamente motivo de burla para este presunto cabecilla de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, que encendió las redes con un video suyo manejando motocicleta por el desierto de la Alta Guajira.

En la grabación se le puede apreciar junto a su pareja sentimental, misma de la que se había dicho que resultó baleada durante una ofensiva militar. 'Naín', en cambio, asegura que publicó "el video para que sigan diciendo que es otro más realizado con inteligencia artificial”.

“Mire ve, controlando todos los rincones papi, Conquistadores hasta la muerte. Estamos aquí, $1.000 millones dando vueltas, relajadito. Por todos los rincones de La Guajira, sin tanto estrés, para que digan que es con la inteligencia artificial ahora. Estamos en nítidos”, se le puede escuchar en el video.

La publicación parece ser un reto para las autoridades que llevan varias semanas siguiéndolo y golpeando tanto a sus hombres de confianza como a su anillo de seguridad.



Entre tanto, desde el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, insiste en que se mantendrá la ofensiva hasta que alias Naín responda ante la justicia y deje de ser una amenaza para el pueblo. Ante este escenario, fue enfático: la “mejor opción” para alias 'Naín' es desmovilizarse. Indicó que puede hacerlo presentándose ante unidades militares o policiales, o contactando las líneas habilitadas por el Gobierno.