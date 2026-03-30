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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Caen ocho presuntos extorsionistas de Los Pepes en el área metropolitana de Barranquilla

Caen ocho presuntos extorsionistas de Los Pepes en el área metropolitana de Barranquilla

Entre los ocho capturados se registran un total de 12 anotaciones judiciales por diferentes delitos.

Uno de los capturados por extorsión en Barranquilla.
Uno de los capturados por extorsión en Barranquilla.
Policía Barranquilla
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de mar, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

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