Caen ocho presuntos extorsionistas de Los Pepes en el área metropolitana de Barranquilla

A disposición de la Fiscalía ya fueron puestos los ochos presuntos extorsionistas de la banda criminal Los Pepes que fueron sacados de las calles y capturados recientemente en medio de un operativo liderado por el Grupo Gaula en los municipios de Barranquilla y Soledad.

Pese a que estas personas intentaban evadir a las autoridades desde hace varios meses, informó el coronel Diego Edixon Mora Muñoz, Subcomandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, que fueron recolectadas pruebas suficientes de sus acciones delictivas para así pedir órdenes en su contra por los delitos de extorsión y porte ilegal de armas.

“Los operativos fueron adelantados en Barranquilla y el municipio de Soledad, específicamente en los sectores Suroriente, Suroccidente y el centro de la ciudad, donde se venían adelantando labores investigativas que permitieron ubicar a estos individuos”, escribieron en un comunicado.

“Durante los procedimientos, se logró la incautación de un arma de fuego, una granada, tres motocicletas, 12 panfletos extorsivos, seis teléfonos celulares que al parecer eran utilizados para realizar llamadas intimidatorias a las víctimas y dinero en efectivo, presuntamente producto del cobro de extorsiones”, agregaron.



Entre los ocho capturados se registran un total de 12 anotaciones judiciales por delitos como homicidio, porte ilegal de armas de fuego, hurto, tráfico de estupefacientes, violencia intrafamiliar, lesiones personales, amenazas y daño en bien ajeno.



Semana Santa

La Policía Metropolitana de Barranquilla entregó el balance de los operativos que se adelantaron durante este fin de semana previo al inicio de la Semana Santa. Allí 33 personas fueron capturadas por diferentes delitos, de las cuales 26 fueron sorprendidas en flagrancia y 7 mediante orden judicial.

También se logró la incautación de 6 armas de fuego y 242 armas blancas. Así mismo, se recuperó una motocicleta que había sido hurtada, la cual fue puesta a disposición de las autoridades competentes.

13 pick-up fueron desmontados y se impusieron 343 comparendos, 208 personas fueron además trasladadas a la Unidad de Convivencia y Justicia (UCJ) por comportamientos contrarios a la sana convivencia.

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El señor Brigadier General Miguel Andrés Camelo Sánchez destacó que estos resultados obedecen al compromiso permanente de la Policía Nacional con la seguridad de los ciudadanos, así como al fortalecimiento de las estrategias de prevención y control durante esta temporada.