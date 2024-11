Cafeteros de la Sierra Nevada de Santa Marta han perdido el 30% de sus cultivos

Los caficultores y campesinos de la Sierra Nevada de Santa Marta, más exactamente en la zona alta de Ciénaga, Magdalena, se encuentran preocupados por los estragos que ha generado el invierno en sus cosechas, cerca de 700 fincas han sido afectadas por las intensas precipitaciones y están en riesgo de perder toda su producción.

Roiman de León Uribe, presidente de la junta de acción comunal de Palmor de la Sierra, explicó la grave situación que están viviendo los campesinos de esta zona del departamento.

“En el último censo que hemos hecho, se ha evidenciado que por lo menos 100 hectáreas de café se han perdido por deslizamientos. Además de esto, estamos en riesgo de perder la producción porque no se ha podido bajar el café, porque no tenemos vías de acceso”, afirmó.

De acuerdo a lo expresado por el líder comunal, los campesinos no saben qué a hacer con esta cosecha, “creemos que se ha perdido el 30% y es una perdida bastante alta para la economía de la región”, afirmó De León Uribe.

Publicidad

El mal estado de las vías retrasa la salida del café hacia los mercados y al igual que amenaza con la pérdida del grano, genera distintas problemáticas para este sector caficultor.

“Si no se logra tener unas vías en buen estado, no se puede sacar el producto, y claramente, si el café no se comercializa a tiempo, se puede dañar”, explicó el líder comunal.

Publicidad

Además de las dificultades en infraestructura, el sector también enfrenta una problemática de mano de obra. La cantidad de trabajadores disponibles para la recolección del café ha disminuido, lo que ha afectado el ritmo de la cosecha.

Los campesinos hacen un llamado a las autoridades departamentales y municipales para que tomen las acciones necesarias y se implemente un plan de trabajo para evitar que se pierda su producción cafetera.

Desde Blu Radio nos comunicamos con la Gobernación del Magdalena quienes nos informaron que se está iniciando las labores necesarias con maquinaria amarilla y, de igual forma, se están atendiendo los requerimientos de los campesinos para brindarle apoyo en su producción.