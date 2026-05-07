Capturan en Magdalena a dos madres señaladas de inducir a la explotación sexual sus hijas

Un operativo adelantado por la Policía en varios municipios del Magdalena permitió la captura de cinco personas señaladas de delitos relacionados con abuso y explotación sexual de menores de edad, entre ellas dos mujeres investigadas por presuntamente facilitar agresiones contra sus propias hijas.

Las detenciones se realizaron en sectores de Nueva Granada, Guamal, Remolino y Pueblito de los Andes, en medio de investigaciones desarrolladas dentro de la estrategia nacional contra los delitos sexuales.

Uno de los casos que más ha generado indignación involucra a una mujer de 41 años, señalada de permitir el abuso sexual de su hija menor e incluso ofrecerla a un vecino a cambio de dinero y otros beneficios.

Otra mujer, de 38 años, fue capturada por el presunto delito de inducción a la prostitución de menor de edad. Según las autoridades, los hechos habrían ocurrido desde el año 2020. Durante los operativos también fue detenido un hombre de 35 años, señalado de abusar sexualmente de su hijastra de 15 años, aprovechando la cercanía familiar.



El comandante de la Policía del Magdalena aseguró que estos resultados hacen parte de una ofensiva para proteger a niños, niñas y adolescentes en el departamento. “Estamos actuando de manera contundente frente a cualquier hecho que vulnere la integridad de los menores. Nuestro compromiso es avanzar en las investigaciones y garantizar que estos delitos no queden en la impunidad”, señaló el oficial.

Las personas capturadas quedaron a disposición de la Fiscalía y deberán responder por delitos como acceso carnal violento agravado e inducción a la prostitución de menores. Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier situación de violencia o abuso contra menores de edad a través de las líneas de atención y canales institucionales.