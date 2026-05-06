Alerta en el Magdalena por violencia sexual: más de 10.000 casos están en investigación

La violencia sexual sigue siendo uno de los delitos de mayor preocupación en el Magdalena. La Fiscalía confirmó que actualmente hay más de 10.000 investigaciones activas, una cifra que mantiene en alerta a las autoridades.

Según el balance entregado, la mayoría de los casos se concentran en Santa Marta, seguida de municipios como El Banco, Ciénaga, Plato y Fundación, donde también se reporta una alta incidencia.

Frente a este panorama, la Fiscalía anunció la implementación de nuevas estrategias para mejorar la atención y acelerar los procesos judiciales. Entre ellas, la designación de un fiscal exclusivo para atender estos casos desde su etapa inicial.

“Vamos a disponer de un fiscal exclusivo para atender los actos urgentes en casos de violencia sexual, con el objetivo de tener una reacción más oportuna, recolectar pruebas rápidamente y avanzar en las decisiones judiciales en el menor tiempo posible”, explicó Jorge Fernández, director seccional de Fiscalías en el Magdalena.



De acuerdo con la entidad, la meta es que en un plazo aproximado de 30 días se puedan adelantar actuaciones clave como la recolección de evidencias y, cuando corresponda, la solicitud de órdenes de captura.

Las autoridades también advirtieron que una gran parte de estos hechos se registra en entornos familiares, lo que dificulta la denuncia y el avance de los procesos. En ese sentido, la Fiscalía hizo un llamado a las víctimas y a la comunidad a denunciar, al tiempo que informó que se adelantan brigadas especiales para destrabar investigaciones que permanecen sin avances en el departamento.