Una testigo electoral en Santa Marta terminó haciendo las veces de jurado; dice que se confundió

En Santa Marta, una testigo electoral terminó haciendo las veces de jurado, por una supuesta confusión por parte de ella. El caso ya está en manos de la Procuraduría.



El caso

Por presunto “desconocimiento”, según su testimonio a las autoridades, una testigo electoral del Partido Nuevo Liberalismo habría ejercido las funciones de jurado de votación en uno de los 389 puestos habilitados en Magdalena.

Puntualmente el caso se registró en la mesa 18, del puesto de votación de la Institución Educativa Distrital El Parque, ubicado frente a la terminal de transportes de Santa Marta, donde Yamith Paola Algarín Estrada llegó al comienzo de la jornada y suscribió los formularios E-9, que corresponde al de sello de urna, y el E-11, que es el de la instalación.

Algarín suscribió estos formatos como si fuera jurado de votación, siendo que su rol es el de testigo y no debía diligenciar estos documentos.

‎La delegada de la Procuraduría levantó de inmediato el acta correspondiente y reportó la novedad en el sistema en línea de dicho ente de control.

