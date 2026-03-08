En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones 2026
Ley Seca
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Una testigo electoral en Santa Marta terminó haciendo las veces de jurado; dice que se confundió

Una testigo electoral en Santa Marta terminó haciendo las veces de jurado; dice que se confundió

Yamith Paola Algarín Estrada llegó al comienzo de la jornada y suscribió los formularios E-9, que corresponde al de sello de urna, y el E-11, que es el de la instalación.

Publicidad

Publicidad

Publicidad