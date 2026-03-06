Elecciones en el Magdalena y Santa Marta serán custodiadas por más de 2.000 policías

Magdalena y Santa Marta ya tienen listo su dispositivo de seguridad para las elecciones del próximo domingo 8 de marzo. Mientras en el departamento fueron dispuestos cerca de 900 policías, en la capital del Magdalena y su área metropolitana habrá más de 1.000 uniformados.

En el caso del departamento de Policía Magdalena, el despliegue cubrirá los 26 municipios bajo su jurisdicción, en coordinación con las Fuerzas Militares, la Fiscalía General de la Nación y las autoridades electorales.

“Son cerca de 900 hombres y mujeres de la Policía Nacional, junto al personal de apoyo que fue enviado por la Dirección General, tienen el compromiso directo de velar por el normal desarrollo del certamen democrático”, dijo el coronel Alexander Martín Eljadue, comandante del Departamento de Policía Magdalena.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, en el Magdalena habrá 272 puestos de votación: 154 estarán vigilados por la Policía Nacional en las zonas urbanas y 117 por las Fuerzas Militares en sectores rurales.



Además, en Santa Marta, la Policía Metropolitana anunció un dispositivo especial con más de 1.000 uniformados, que tendrán a su cargo la seguridad en 117 puestos de votación y 1.651 mesas.

Según el coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, el objetivo es garantizar la tranquilidad de los ciudadanos y el normal desarrollo del proceso democrático en la ciudad y su área de influencia.

Tanto en Santa Marta como en el resto del Magdalena funcionarán Puestos de Mando Unificado para monitorear minuto a minuto la jornada y atender denuncias sobre posibles irregularidades o delitos electorales.

Las autoridades también recordaron que durante la jornada regirá la ley seca, desde las 6:00 de la tarde del sábado 7 de marzo hasta las 12:00 del mediodía del lunes 9 de marzo, y reiteraron el llamado a denunciar cualquier hecho irregular a través de las líneas 123 y 157.