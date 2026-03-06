En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones 2026
Bloqueo en Chía
Ley Seca
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Elecciones en el Magdalena y Santa Marta serán custodiadas por más de 2.000 policías

Elecciones en el Magdalena y Santa Marta serán custodiadas por más de 2.000 policías

Las autoridades activaron el Plan Democracia 2026 para garantizar la seguridad durante la jornada electoral. En el departamento habrá vigilancia en 272 puestos de votación, mientras que en Santa Marta, Ciénaga y Zona Bananera, el dispositivo cubrirá 117 puestos y 1.651 mesas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad