Catorce personas fueron rescatadas tras volcamiento de embarcación en el río Magdalena

Una falla mecánica en el sistema de gobierno de una embarcación sería la causa de una emergencia fluvial que se registró este fin de semana en el río Magdalena, tras el volcamiento de una embarcación con pasajeros que cubría la ruta Magangué-Barrancabermeja.

De acuerdo a la Armada Nacional, la emergencia se registró a la altura del municipio de Pinillos, en el sur de Bolívar y, tras evidenciar una falla, y en un intento del conductor por aproximarse a la orilla, el desplazamiento de los ocupantes hacia uno de los costados de la embarcación, habría provocado el volcamiento y posterior hundimiento de la nave.



El rescate

La rápida reacción de unidades de la Brigada de Infantería de Marina No. 1, adscrita a la Fuerza Naval del Caribe, y de los pobladores de la zona, que acudieron a brindar su ayuda, permitió rescatar con vida a todos los ocupantes de la embarcación. En total fueron rescatadas 14 personas.

“Unidades del Batallón Fluvial de Infantería de Marina desplegadas en el área, acudieron al lugar e iniciaron labores de búsqueda y rescate, logrando salvaguardar la vida de 14 personas. La operación contó además con el apoyo de pobladores que transitaban por la zona”, indicó la Armada Nacional.

Finalmente, la embarcación también fue recuperada y trasladada a otro sector, lo que permitió restablecer la normalidad en el tránsito en el esta zona del río Magdalena.