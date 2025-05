Cerraron y militarizaron frontera con Paraguachón por elecciones regionales

Con la presencia de la Guardia Nacional Bolivariana y organismos de inteligencia de Venezuela se encuentra la frontera entre Colombia y el vecino país en Paraguachón; todo se debe a las elecciones regionales qué se realizarán este domingo en Venezuela.

Sin embargo, son largas las filas de ciudadanos venezolanos intentando salir de Colombia para llegar hasta el estado Zulia para ejercer su derecho al voto o simplemente llevar comida que compran en el municipio de Maicao.

Publicidad

"Voy hasta Maracaibo para ver si votamos y estamos aquí en la cola para ver qué es lo que es; esto está cerrado todo, dejan pasar de aquí para allá, pero de allá para acá nada", dijo Richard Ramírez, un ciudadano venezolano que intenta ingresar para ejercer su derecho al voto en su país.

Debido a esta cierre, también han surgido molestias de parte de quienes intentaban cruzar con niños y no han podido.

"Para mí es una sorpresa, yo no sabía que estaba cerrado y digo que no es justo porque uno tiene derecho a pasar a su tierra, a su país, para visitar a su familia y no le permiten el ingreso, más que todo por lo niños en estas filas, esto es inhumano para nosotros", dijo Aisquer González, un mujer venezolana que intenta ingresar a su país con sus dos hijos.

Publicidad

Las autoridades venezolanas cedieron a habilitar el paso de diez personas cada media hora, pero con la condición que no lleven equipaje tipo carga o grandes cantidades de alimentos.