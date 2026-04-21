Cierran temporalmente restaurante en el aeropuerto Ernesto Cortissoz por problemas de higiene

Durante una visita realizada por la Secretaría de Salud de Soledad, a través de la Oficina de Alimentos a los negocios ubicados dentro del aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, uno de estos restaurantes fue sellado temporalmente, luego de que el equipo técnico evidenciara múltiples hallazgos que representan un riesgo para la salud de los consumidores.

De acuerdo con el informe, se detectó que en el área de producción del restaurante había mala manipulación y almacenamiento de alimentos, lo que se evidenció al tener juntas las verduras listas para el consumo con carnes crudas, configurando un escenario de contaminación cruzada.

Los técnicos también encontraron que había una acumulación excesiva de grasas y restos de alimentos en distintas superficies, dejando en evidencia una mala higiene del lugar.

Edison Barrera, secretario de Salud de Soledad, señala que, en términos generales, el restaurante estaba incumpliendo con las normas sanitarias.



"La Secretaría de Salud de Soledad realizó el cierre de un restaurante ubicado en el aeropuerto Ernesto Cortissoz que está en nuestra jurisdicción. Esto, por incumplimiento de las normas sanitarias establecidas en la Ley Novena de 1979 y en la 26 74 del 2013 que define los requisitos para que se puedan prestar los servicios de alimentación a la comunidad. Ningún servicio de alimentación en el municipio, ningún restaurante o establecimiento de comercio, va a estar exento de nuestra vigilancia", detalló el secretario.

Otro de los hallazgos relevantes fue la presencia de un desagüe con agua represada, generando malos olores y constituyéndose en un foco potencial de contaminación. El desagüe encontrado agrava la situación debido a que se encontraba ubicado justo debajo de un equipo de refrigeración destinado al almacenamiento de alimentos preparados.