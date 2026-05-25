En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Carlos Caicedo
Café Paloma y Fajardo
Elecciones presidenciales
Ébola

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Colombia tendrá su primer corredor eléctrico para vehículos de carga: irá del Caribe a Bogotá

Colombia tendrá su primer corredor eléctrico para vehículos de carga: irá del Caribe a Bogotá

Se trata de una ruta para camiones eléctricos que tendrá como punto de partida a la capital del Atlántico.

MinTransporte en Barranquilla.jpg
Ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, durante su visita a Barranquilla.
BLU Radio
Por: Inguel Julieth de la Rosa
|
Actualizado: 25 de may, 2026

En su reciente visita a Barranquilla, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, informó que en 20 días lanzará el primer corredor de carga con energía eléctrica, una ruta de 1.200 kilómetros entre Bogotá y Cartagena, que pasará por la capital del Atlántico y tendrá puntos de carga eléctrica para camiones.

La funcionaria indicó que actualmente en el país hay 637 camiones eléctricos y la idea es llegar a los 1.000 vehículos de carga funcionando con electricidad, para los cuales se habilitarán puntos de conexión eléctrica a través de la llamada Ruta E: Energía Limpia en Movimiento.

“Barranquilla está demostrando por qué es uno de los grandes nodos logísticos de Colombia. Aquí convergen puertos, río, carreteras, infraestructura aeroportuaria y ahora también los proyectos que liderarán la transición energética del transporte. Nuestro propósito es claro: mover más carga, reducir costos, generar empleo y construir un sistema logístico más competitivo y sostenible para el país”, señaló la ministra María Fernanda Rojas.

A propósito de avances tecnológicos, la ministra Rojas también anunció la puesta en funcionamiento de un moderno escáner en la Sociedad Portuaria de Barranquilla, el cual permite mejorar los controles sobre la mercancía que allí se moviliza. Este dispositivo posee tecnología especializada para la detección de explosivos y sustancias químicas, fortaleciendo las capacidades de control de las autoridades sin necesidad de abrir la mercancía.

Lea también:

Transportadores de carga declaran asamblea permanente por alza de costos
Economía

Transportadores de carga denuncian millonarias pérdidas por los cierres del paro minero

Se normaliza la movilidad en Cali luego de protestas del transporte público
Pacífico

Alcaldía de Cali confirma levantamiento total de bloqueos y retoma diálogo con transportadores

A su vez, la ministra presentó los avances del nuevo radar de Tubará, Atlántico, una de las principales inversiones tecnológicas de la Aeronáutica Civil en la región Caribe.

El proyecto registra un avance del 88 %, una inversión superior a $42.325 millones y se encuentra en fase final de pruebas operativas. Su entrada en funcionamiento fortalecerá la vigilancia y gestión del espacio aéreo, mejorando la seguridad operacional y la eficiencia de los servicios aeronáuticos en el norte del país.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Ministerio de Transporte

Barranquilla

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad