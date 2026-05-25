Colombia tendrá su primer corredor eléctrico para vehículos de carga: irá del Caribe a Bogotá

En su reciente visita a Barranquilla, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, informó que en 20 días lanzará el primer corredor de carga con energía eléctrica, una ruta de 1.200 kilómetros entre Bogotá y Cartagena, que pasará por la capital del Atlántico y tendrá puntos de carga eléctrica para camiones.

La funcionaria indicó que actualmente en el país hay 637 camiones eléctricos y la idea es llegar a los 1.000 vehículos de carga funcionando con electricidad, para los cuales se habilitarán puntos de conexión eléctrica a través de la llamada Ruta E: Energía Limpia en Movimiento.

“Barranquilla está demostrando por qué es uno de los grandes nodos logísticos de Colombia. Aquí convergen puertos, río, carreteras, infraestructura aeroportuaria y ahora también los proyectos que liderarán la transición energética del transporte. Nuestro propósito es claro: mover más carga, reducir costos, generar empleo y construir un sistema logístico más competitivo y sostenible para el país”, señaló la ministra María Fernanda Rojas.

A propósito de avances tecnológicos, la ministra Rojas también anunció la puesta en funcionamiento de un moderno escáner en la Sociedad Portuaria de Barranquilla, el cual permite mejorar los controles sobre la mercancía que allí se moviliza. Este dispositivo posee tecnología especializada para la detección de explosivos y sustancias químicas, fortaleciendo las capacidades de control de las autoridades sin necesidad de abrir la mercancía.



A su vez, la ministra presentó los avances del nuevo radar de Tubará, Atlántico, una de las principales inversiones tecnológicas de la Aeronáutica Civil en la región Caribe.

El proyecto registra un avance del 88 %, una inversión superior a $42.325 millones y se encuentra en fase final de pruebas operativas. Su entrada en funcionamiento fortalecerá la vigilancia y gestión del espacio aéreo, mejorando la seguridad operacional y la eficiencia de los servicios aeronáuticos en el norte del país.