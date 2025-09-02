Publicidad

Comercio en Barranquilla espera aumento del 50% en sus ventas por partido de la Selección Colombia

Comercio en Barranquilla espera aumento del 50% en sus ventas por partido de la Selección Colombia

Centro comerciales buscan atraer hinchas que no van al estadio con la proyección del partido en pantallas gigantes.

Pantallas gigantes en centros comerciales de Barranquilla.
Mallplaza Buenavista
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 02, 2025 01:58 p. m.

El partido entre Colombia y Bolivia, programado para este jueves 4 de septiembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, se perfila como una cita crucial en las eliminatorias rumbo a la clasificación mundialista y cómo siempre representa también una gran expectativa para la activación de la economía.

Desde ya los centros comerciales de la ciudad y su área metropolitana, así como restaurantes y gastrobares, están apostando fuerte por el evento, pues proyecta tener un aumento en sus ventas del 40 al 50%.

Para el encuentro de este jueves varios centros comerciales ofrecerán al público la posibilidad de ver el partido en pantallas gigantes, acompañados de un buen ambiente. Uno de ellos es el Mall Plaza.

“Nuestro piso cuatro está preparado de la mejor manera. Tendremos pantalla gigante, nuestros restaurantes también están preparados con todo tipo de comidas para que cualquier persona pueda disfrutar en el momento del partido. Los partidos de la selección Colombia traen días buenos para los diferentes establecimientos”, indicó Jean Pier Serrano, director del Mall Plaza Buenavista.

Y es que, en aras de mejorar las experiencias de los hinchas, el comercio se ha ingeniado desde rifas hasta acompañar la trasmisión con animación para mejorar la experiencia del público.

Mientras tanto, la Policía alista un plan de seguridad con1.200 hombres y mujeres para atender los requerimientos de seguridad antes, durante y después del partido.

