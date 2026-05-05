Comisión de la Fiscalía llegó a Providencia para investigar muerte de comandante de Policía

En Barranquilla, familiares de la subteniente Jenyfer Marciales, quién era la comandante de Policía de la isla de Providencia, esperan la llegada de su cuerpo en un vuelo charter proveniente de San Andrés para darle cristiana sepultura.

Aunque la versión que entregó inicialmente la Policía a la familia de la oficial apunta a un caso de autolesión, tras haber denunciado ser víctima de acoso laboral, las circunstancias en que ocurrió la muerte genera dudas, por ello, una comisión de la Fiscalía, conformada por más de seis investigadores y peritos forenses, proveniente del nivel central, llegaron a Providencia.

Esta comisión tiene la tarea de hacer entrevistas, y recolectar la mayor cantidad de evidencias posibles para esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

El abogado David Sánchez, representante de la víctima, indicó que están a la espera de los resultados forenses, para determinar el curso que toma la investigación.



Sobre las hipótesis del caso

“Se tiene una hipótesis que es un posible suicidio, pero, sin embargo, esa hipótesis no puede ser definitiva porque con base en en la exploración a la escena del crimen o al lugar de los hechos, se pueden desprender múltiples hipótesis nuevas, entonces, actualmente se están desplegando un programa metodológico por las autoridades competentes, en este caso, el cuerpo técnico de investigación CTI, donde se pueden generar nuevos rumbos investigativos o nuevas hipótesis y obviamente de responsabilidad de posibles personas involucradas”, precisó el abogado.



Familiares de la oficial indicaron que Jenyfer había compartido mensajes en los que detalló que no la dejaban en paz ni en su descanso.