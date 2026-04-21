Confirman muerte de barranquillera tras la caída de un edificio en el sur de Chipre

A primera hora de este martes, 10 días después del colapso de un edificio en el sur de Chipre, llegó a Barranquilla la noticia que presentía la familia de Leonela Alemán Morales: esta mujer trans es la víctima mortal que dejó aquella tragedia el pasado 11 de abril.

Leonela aterrizó el 1 de abril en Estambul, de allí viajó a Chipre y sus planes eran continuar su itinerario de turismo en Francia, pero ni siquiera alcanzó a salir del edificio donde se hospedaba, pues la estructura se vino abajo y ella quedó atrapada entre los escombros.

Desde entonces la única pista sobre su paradero era la señal emitida por su celular, que la ubicaba en el mismo sitio del colapso; sin embargo, en las últimas horas, tras culminar las labores de rescate e identificación, las autoridades de ese país lograron determinar que se trataba de Leonardo Morales, como figuraba legalmente en sus documentos.

Johana Morales, hermana de la víctima, sostiene que ahora su familia lucha por repatriar el cuerpo de su ser querido, para lo que ya se están realizando pruebas de ADN en la sede de Medicina Legal en Barranquilla que permitan demostrar el parentesco.



"La secretaria del consulado se comunicó conmigo a las 6 de la mañana (de hoy martes) y nos dijo que la Interpol de Colombia ya tenía conocimiento que el fallecido es mi hermano, que necesitamos la prueba ADN, pero no había llegado la orden. Ahora nos manifiestan que ya llegó la orden, pero no se sabe cuántos días hay que esperar para esto. Necesitamos saber y que nos manden a nuestro hermano", suplicó la mujer.

Así es como los familiares piden ayuda al Gobierno colombiano para agilizar los trámites de repatriación del cuerpo.