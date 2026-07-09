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Corte Suprema llamará a juicio a Arturo Char por presunta corrupción y compra de votos

Arturo Char fue capturado por las autoridades y cobijado con medida de aseguramiento en 2023. No obstante, en enero del siguiente año (2024) fue dejado en libertad por vencimiento de términos.

Arturo Char
Arturo Char
Foto: Noticias Caracol
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de jul, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia confirmó este jueves el llamado a juicio del exsenador Arturo Char Chaljub por los delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante.

Lo que informó el alto tribunal es que la defensa del excongresista interpuso un recurso de reposición para evitar el desarrollo de la diligencia, sin embargo ese mismo fue discutido y rechazado este jueves. Así que, la acusación pasará inmediatamente a la Sala Especial de Primera Instancia.

Char Chaljub está siendo procesado por la presunta existencia de una organización dedicada a la compra de votos en el departamento de Atlántico y la cual estaría vinculada a irregularidades en las elecciones de octubre de 2017, cuando el propio Arturo buscaba su reelección en el Senado.

De hecho, la Corte defiende que la aparente corrupción electoral sucedió desde la sede política Casa Blanca en Barranquilla, lo que ha sido negado por Arturo Char en reiteradas ocasiones, aunque la excongresista Aida Merlano fue condenada a 15 años de prisión.

“Es una señora con la que nunca tuve relación de ningún tipo. La conocía porque era congresista, pero nunca tuve relación con ella”, puntualizó el año anterior, en la inscripción de candidatos al senado de la república del Cambio Radical.

“Yo jamás he comprado un voto, gracias a Dios nunca he necesitado de ese tipo de de comportamiento, la verdad casi siempre hago mi campaña, siempre la hice aquí en el departamento del Atlántico porque nunca necesité ir fuera de El Atlántico, que es donde la gente me quiere y la gente me conoce”, enfatizó en su tiempo.

Arturo Char fue capturado por las autoridades y cobijado con medida de aseguramiento en 2023. No obstante, en enero del siguiente año (2024) fue dejado en libertad por vencimiento de términos tras un habeas corpus impulsado por el abogado Iván Cancino, hoy ministro de Justicia designado.

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