Cortes de energía en Atlántico provocan incendio y pérdidas millonarias: Piden ayuda nacional

Cada día se agrava más la crisis por los cortes de energía adelantados por la empresa Air-e Intervenida, sobretodo en el municipio de Galapa, Atlántico, donde ya una familia lo perdió todo tras un incendio provocado en una de las reconexiones del servicio, debido a que se presentó un sobrevoltaje la noche de este miércoles.

La afectada en el barrio Mundo Feliz, de esta municipalidad, fue Ana Cristina Luna, quien estaba junto con su hija de solo 13 años al momento del incidente y fue la comunidad la que debió tumbar las puertas para mitigar las llamas. Ella exige una respuesta de las autoridades, mientras que calcula que el monto de lo calcinado asciende a los 10 millones de pesos.

“En la habitación se me consumió todo. La ropa, zapatos, electrodomésticos, la estructura de la casa también se dañó. Tenía cerca de siete meses de estar pagando arriendo en este lugar. Hay que buscarle una solución a esto, ya que cada dos horas se va la luz. La quitan y la ponen, hay días en los que duramos hasta 18 días sin el servicio, cuando nosotros tenemos niños pequeños y enfermos”, dijo a Blu Radio.

Sin embargo, hasta los tenderos se extienden las afectaciones de energía. Minet Benítez, una pequeña comerciante de ese mismo barrio, indica que productos como la leche y el queso son los más afectados. En los últimos 15 días, suma pérdidas económicas cercanas al millón de pesos.



“No puede uno dormir porque imagínate, tenemos que estar pendiente de los aparatos. Si se va la luz, si los desconectas. Tampoco se puede trabajar porque se dañan los productos, todo lo que es queso, leche, yogures. Están afectando al comercio”, agregó.

Su vecina Ruby fue otra de las afectadas con quemaduras en sus electrodomésticos durante los cortes de energía de las últimas semanas.

Cuenta que estaba viendo novelas cuando de repente hubo un corte abrupto del suministro que dañó sus dos televisores. Además, describe como injusto lo sucedido debido a que cada mes paga tarifas superiores a los 400 mil pesos, sin tener aires acondicionados ni muchos equipos electrónicos.

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“Lo dejé prendido y se fue la luz, pero no tardó ni 10 minutos en regresar. Cuando lo quise desconectar estaba dañado, y al día siguiente se me apagó el otro. Uno no sabe a qué hora la luz está estable”, sostuvo.

Finalmente, Juan Falcón, mecánico del municipio de Galapa, mira con zozobra la pérdida de sus herramientas para trabajar. Solo esta semana, los cortes de energía quemaron su taladro, su pulidora y hasta la nevera de su hogar.

“Esos problemas con la luz vienen desde hace 15 días, no nos deja trabajar bien porque no podemos usar las herramientas eléctricas y nos retrasa. Tampoco puedo abrir el taller por el fogaje de estas temperaturas, necesitamos la electricidad”, fueron sus palabras.

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Declara Falcón que durante estos días solo logra atender a tres clientes por jornada, dado a que ahora debe hacer todo manualmente y las altas temperaturas retrasan su trabajo.