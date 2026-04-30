Cuestionada tutela permitirá a alcalde recién destituido de La Guajira ser otra vez candidato

Una tremenda jugada política y judicial sacude a Fonseca, La Guajira, donde el recién destituido alcalde Micher Pérez volvió a inscribirse como candidato para las elecciones que se adelantarán este domingo 3 de mayo. Pese a que técnicamente estaría inhabilitado por haber ocupado un cargo público un año antes de la elección, una medida cautelar mantiene con vida su aspiración.

Se trata de una decisión judicial emitida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de San Juan del Cesar, a partir de una tutela que fue recibida el miércoles 29 de abril y que, en tiempo exprés, fue objeto de respuesta por el despacho, pues ayer mismo fue admitida y además respaldada con una medida cautelar que habilita al candidato a participar mientras se revisa de fondo el caso.

Esto en respuesta a que el pasado 25 de abril el Consejo Nacional Electoral revocó la inscripción de Micher Pérez, indicando que no podía ser candidato porque está inhabilitado, pero lo que alega el ex mandatario es que él quedó fuera del cargo porque fueron anuladas las elecciones en las que resultó favorecido con el resultado el pasado 17 de diciembre de 2023. Es decir, que si fueron anuladas esas elecciones por un problema en el trámite administrativo, entonces técnicamente quedó anulado el documento mediante el cual fue nombrado alcalde, pues nunca se trató de un acto en contra de él.

La situación por supuesto tiene detractores y defensores, pero uno de los más molestos es el abogado Álvaro Alario Montero, quien fue uno de los demandantes por la postulación de Pérez, pues para él no es concebible que un juzgado penal tome una decisión sobre un asunto electoral.



"Ya había una tutela con concepto negativo por el mismo tema, por lo que no se explica cómo a través de una tutelatón terminan favorecidos con esta medida cautelar. El día de ayer el Consejo Nacional Electoral expidió una resolución confirmando esa revocatoria, pero un juzgado de san juan del cesar, revisa una tutela presentada por una ciudadana dice que están afectando los derecho. Y ese juzgado en cuestión de horas admite la tutela y emite una orden cautelar", indica el abogado.

Por lo pronto los tarjetones ya están impresos con el nombre de Micher Pérez, quien va como candidato este domingo.

Es importante recordar que en octubre de 2023 fueron anuladas las elecciones a Alcaldía realizadas en este municipio por problemas de orden público que implicaron quema de material electoral. Posterior a eso, el 17 de diciembre fueron convocadas nuevamente las elecciones en las que resultó ganador Pérez, pero en enero de este año fueron anuladas por haber sido convocadas las mismas por la Gobernación de La Guajira y no por una autoridad electoral, lo que dejaba sin trasfondo legítimo dicha elección.

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Es por esto que se convocaron las elecciones para mayo, por tercera vez, con el fin de establecer un alcalde para Fonseca.