Paro armado en La Guajira pone en riesgo derechos de la población, advierte ONU DDHH

ONU Derechos Humanos Colombia manifestó su rechazo por la situación de riesgo y amenazas que enfrenta la población en el departamento de La Guajira, especialmente en Riohacha, como consecuencia del paro armado decretado por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

La oficina señaló que este tipo de acciones afecta directamente el ejercicio de los derechos humanos, al generar restricciones y condiciones de inseguridad para la población civil.

La ONU también hizo un llamado directo a los grupos armados ilegales para que respeten los acuerdos firmados con el Gobierno y garanticen los derechos de esta población.

“Exhortamos a los grupos armados no estatales a respetar los acuerdos firmados con el Gobierno nacional y a respetar los derechos a la educación, el trabajo, la libre movilización, la vida e integridad de la población civil”, añadió.



De igual forma, la ONU instó a las autoridades a tomar medidas concretas para proteger a la población civil en La Guajira. En su mensaje, enfatizó la necesidad de fortalecer la coordinación entre autoridades civiles y militares.

“Instamos a las autoridades a desarrollar las acciones tendientes a la protección de la población civil del departamento de La Guajira y a coordinar acciones entre autoridades civiles y militares, que permitan avanzar hacia la garantía y ejercicio pleno de los derechos humanos”, concluyó la ONU Derechos Humanos Colombia.