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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Cinco muertos dejó un ataque armado en Maicao, La Guajira

Cinco muertos dejó un ataque armado en Maicao, La Guajira

Las autoridades anunciaron un consejo de seguridad donde participará el ministro de Defensa.

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