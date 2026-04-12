Cinco muertos dejó un ataque armado en Maicao, La Guajira

Cinco hombres murieron tras ser baleados por ráfagas de fusil cuando se encontraban departiendo en Villa Mery, un populoso sector de Maicao, en La Guajira, donde las autoridades ya hacen operativos para dar con los responsables de este hecho.

“En el barrio Villa Mery estaban cinco personas departiendo y llegó un carro de esas copetrana y se bajan unos hombres con fusiles y dispararon de manera indiscriminada contra estas personas. Cuatro fallecieron en el sitio y otro en un centro médico”, explicó a Blu Radio, Alain Andrioli, secretario de Gobierno de Maicao.

El funcionario también explicó que no hubo personas heridas y que este hecho pone en profundo terror al municipio de Maicao.

Ataque armado en La Guajira. Foto: Suministrada

“Ya hay un equipo de Sipol y de inteligencia en el sitio investigando todo el hecho y hoy tendremos un consejo extraordinario de seguridad con el ministro de Defensa”, precisó el funcionario de la Alcaldía de Maicao.



Por el momento, ningún grupo se ha atribuido la masacre, pero algunos habitantes de la zona manifiestan que se pudo haber tratado de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, toda vez que algunos vieron a los atacantes con brazaletes con iniciales similares a los que estos utilizan.