Dayana Jassir quedaría en libertad esta semana tras orden de la Corte Constitucional

Tan pronto como este lunes o martes podría darse la salida de la cárcel El Buen Pastor en Bogotá de Dayana Jassir, quien resultó favorecida en la decisión a una tutela que deja sin efectos la orden de captura que tenía en su contra, solo mientras la Corte Suprema de Justicia entrega su fallo al recurso de casación que hay en su condena de segunda instancia por el asesinato de su ex-esposo Eduardo Pinto, director Regional Norte de Medicina Legal en 2016.

En otras palabras, consideró la Corte Constitucional que en la orden de captura que hace parte de la condena del Tribunal Superior de Barranquilla el pasado abril de 2025 no hay un apartado propio e independiente, que explique el por qué era necesario privar de la libertad a una persona cuya condena aún podía ser revocada en segunda instancia.

Yanet Arias, quien hace parte de su equipo de abogados, aplaudió que la autoridad haya reconocido la vulneración de los derechos de Dayana al debido proceso y a la libertad personal.

“Esperamos que se cumpla la sentencia de la Corte Constitucional a la mayor brevedad posible. La doctora Dayana en todos estos años, luego de obtener la libertad, jamás dejó de asistir a ninguna de las audiencias. Siempre estuvo dando la cara allí en cada una de las situaciones y el llamado a la justicia. Aparte de eso, es una mujer cabeza de hogar y cuenta con la presunción de inocencia que aún se encuentra en cólume, pues solamente se puede desvirtuar con una sentencia ejecutoriada”, declaró a Blu Radio.



El Tribunal involucrado tenía 48 horas desde el pasado miércoles para pronunciarse sobre si la captura inmediata era realmente necesaria, mientras tanto la mamá de Eduardo Pinto, Rebeca Viloria, envió una carta a ese mismo despacho (Tribunal) pidiendo que no sea dejada en libertad aunque el recurso siga en discusión.

“Es fatal, porque después de 9 años de luchar para que se hiciera justicia por la muerte de Eduardo (Pinto), mire todo lo que está pasando ahora. Ella seguro queda en libertad para irse, porque una persona en su sano juicio que esté condenada a 57 años de cárcel, no se queda”, afirmó Rebeca Viloria.

Recordemos que Dayana fue condenada a 57 años y 6 meses de cárcel por este crimen. En ese caso también fue declarado culpable de 19 años de cárcel Johan Beltran, quien para el momento de los hechos era el amante de Jassir. Además, fueron condenados el taxista que los transportó, el que disparó y otro hombre más.