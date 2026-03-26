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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Defensa de Nicolás Petro insiste en que se admitan pruebas relacionadas con campaña Petro Presidente

Defensa de Nicolás Petro insiste en que se admitan pruebas relacionadas con campaña Petro Presidente

El abogado Alejandro Carranza pidió al juez que reconsidere su decisión frente a las pruebas que presentó la defensa en relación con la pasada campaña presidencial y que las admita para su uso en el juicio oral.

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