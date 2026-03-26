Defensa de Nicolás Petro insiste en que se admitan pruebas relacionadas con campaña Petro Presidente

Este jueves avanzó la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y con la intervención de la defensa culminó la etapa de apelación a las pruebas admitidas y rechazadas por el juez del caso, Hugo Carbonó.

Durante su intervención, el abogado Alejandro Carranza pidió al juez que reconsidere su decisión frente a las pruebas que presentó la defensa en relación con la pasada campaña presidencial y que las admita para su uso en el juicio oral.

El juez había considerado que estas pruebas no eran pertinentes, por cuanto el juicio no se trata de la campaña Petro Presidente; sin embargo, la defensa critica que, pese a estos argumentos, el despacho sí aprobó que el ministro del Interior, Armando Benedetti, asista como testigo, siendo que este hablaría justamente de esos temas políticos.

"Su señoría, usted le admite a la Fiscalía el testimonio del ministro Benedetti, que era el gerente de la agenda de la campaña, para que venga a hablar aquí de si efectivamente había aportes de campañas políticas y demás... Entonces, esa decisión es asimétrica", manifestó Carranza.



Carranza también pidió que sean excluidas del juicio todas las pruebas recolectadas durante la captura del hijo del presidente, ocurrida en julio de 2023 en Barranquilla, por considerar que este procedimiento fue ilegítimo ante la vulneración de derechos humanos que fue cometida contra Laura Ojeda, quien tenía ocho meses de embarazo al momento del procedimiento.

En aquel momento fueron incautados $25 millones en efectivo, un computador y el celular de Laura Ojeda, el cual, en consecuencia, piden que también sea excluido del juicio como prueba.

Tras escuchar todo esto, el juez fijó la continuación de la audiencia para los próximos 27 y 28 de abril, cuando este despacho se pronunciará sobre todas las pruebas apeladas por la Fiscalía y la defensa, de cara al juicio oral.