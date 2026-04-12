Denuncian múltiples extorsiones contra vendedores de chicharrón en Baranoa, Atlántico

Día a día se van apagando los fogones en el sector 20 de Julio del municipio de Baranoa, uno de los principales corredores gastronómicos del Atlántico, ubicado sobre la vía La Cordialidad, entre Barranquilla y Cartagena, donde más de un comerciante ha tenido que bajar indefinidamente las esteras de su negocio por temor a que algún trabajador o comensal sea atacado a tiros por el no pago de una extorsión.

Los restaurantes tradicionales, desde los más grandes hasta los más pequeños, están siendo extorsionados por las bandas criminales que a diario llaman, envían mensajes de WhatsApp o visitan, con arma en mano, los negocios para exigir el pago de ‘vacunas’, a cambio de dejarles trabajar y no atentar contra la vida de sus propietarios, sus familias y empleados.

Foto de referencia. Crédito: BLU Radio.

Una de las víctimas, a quien le reservamos su identidad por temas de seguridad, contó que el miedo aumenta ante la poca protección que sienten por parte de las autoridades.

“Si nosotros, los hacedores de chicharrón, cerramos nuestros negocios por miedo, se acaba el turismo y el sostén de cientos de familias. No queremos más reuniones, queremos patrullaje, investigaciones con respuestas claras, precisas y protección real en el sector, desde el inicio y hasta el cierre del último negocio, o un CAI móvil”.



La preocupación aumenta toda vez que la semana anterior más de 20 personas fueron asesinadas en municipios del Atlántico, y dos de las víctimas son mujeres que fueron atacadas a tiros, al parecer, por parte de extorsionistas.

Tal es el caso de Maribis Escobar, quien se ganaba la vida como costurera y vendiendo hielo en Baranoa, hasta que sicarios llegaron a su casa, la llamaron haciéndole creer que le comprarían una cubeta y le dispararon en la sala. Días antes, ella había sido extorsionada, contó el concejal del municipio, Wilmer Barandica.

Suministrada

“Era una señora costurera que no tiene ningún tipo de antecedente, vivía con su familia de escasos recursos y fue asesinada sin ninguna explicación. La única que había eran unos mensajes extorsivos junto con el esposo unos días antes. Esa es la gran preocupación que hay en la familia hoy, cómo, sin escrúpulos, la asesinan. Muchos sienten que si hoy hicieron eso con ella, mañana lo seguirán haciendo con otra persona”, declaró a Blu Radio.

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Las víctimas, a su vez, extendieron su llamado al Ministerio del Interior y a la Dirección Nacional del Gaula para que les brinden garantías y no permitan que el miedo siga apagando los fogones de este importante corredor turístico y gastronómico.