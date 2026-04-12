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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Denuncian múltiples extorsiones contra vendedores de chicharrón en Baranoa, Atlántico

Denuncian múltiples extorsiones contra vendedores de chicharrón en Baranoa, Atlántico

Una de las víctimas, a quien le reservamos su identidad por temas de seguridad, contó que el miedo aumenta ante la poca protección que sienten por parte de las autoridades.

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