Denuncian que por deuda a enfermeras, IPS no presta servicios a pacientes con discapacidad

De acuerdo con Kelly Rúa, vocera de los denunciantes, el incumplimiento en los pagos desde el mes de noviembre por parte de la IPS La Roca, es la razón por la que sus hijos y familiares en condición de discapacidad no cuentan con el acompañamiento de enfermeras cuidadoras.

Cuestionan que no es la primera vez que ocurre, dejando a la deriva la atención, ya que sus familiares necesitan cuidados permanentes debido a que en su mayoría son pacientes como en el caso de su hijo de seis años, de pacientes con autismo, síndrome de down o retraso mental.

“Lo peor es que siempre está el problema con el pago de las enfermeras, les pagan muy poquito, les pagan un sueldo de aproximadamente 800.000 pesos por prestación de servicios, sin prestaciones de salud y pensión, solo ARL. Para que les puedan pagan tienen que obligatoriamente hacer 20 turnos de 12 horas en el mes, y si no lo hacen, le pagan solo los turnos que hagan”, explicó Rúa.

Advierte que esta IPS estaría cometiendo un desacato a una orden emitida por un juez de la República quien por una tutela ordenó a la EPS Sura garantizar la atención que le están negando.

“Yo personalmente tengo un niño de 6 años de edad cronológicamente, pero neurológicamente tiene 2 años de edad, tiene autismo no verbal, es decir no habla en el momento, también tiene retraso mental moderado a severo, es asmático, entre otros diagnósticos que tiene mi hijo. Mi hijo depende de una enfermera cuidadora, no lo puedo dejar solo ni un minuto”, añadió angustiada la mujer.

Los familiares de los afectados hacen un llamado a la personería, defensoría del pueblo y a la Superintendencia de Salud.