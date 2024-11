Las IPS advierten que si sigue disminución de recursos no podrán seguir funcionando

Las IPS públicas y privadas alertaron que, de seguir la disminución de los recursos por parte de las EPS , no podrían seguir funcionando.

En diálogo con Mañanas Blu, Álvaro Puerto, presidente de la IPS Sies Salud y fundador del Movimiento Colombia Salud, entregó detalles sobre la situación en el sistema de salud y las alertas que desde ya hacen.

"Cuando tú haces las proyecciones, dice que el 2024 vamos a perder cerca de 9.5 billones de pesos, lo que significa que pudiera estar dejando en un déficit al sistema en cerca y dos billones de pesos. Es importante precisar que esta no es una crisis que se haya generado solamente en este Gobierno. Esto es una crisis que se viene acumulando año tras año y que cada vez va siendo más crítica", reflexionó.

En ese sentido, reveló que la cartera sigue creciendo, "no llegan los recursos y lo que hace es finalmente que las instituciones no tengan cómo comprar medicamentos, cómo comprar insumos, cómo seguir atendiendo a los pacientes...".

Señaló quela prioridad es "avanzar en la atención primaria en salud como estrategia va a ser importante para todos los países, para que se pueda mejorar la detección temprana, para que se pueda mejorar la atención oportuna".

En la medida en que un país avance en atención primaria, en salud, se lograrán mayores resultados en salud. "Y esa es una estrategia que es importante que el país avance en este y en cualquier otro gobierno", hizo el llamado.

Este sector ha estado advirtiendo la situación: "Hemos enviado las cartas correspondientes no solo al Ministerio, sino a la Corte Constitucional , igualmente en el Congreso de la República , y por eso se han hecho las situaciones de control político. Yo creo que no se trata de dejar solas o no solas a las EPS".

Sobre las EPS, dijo que el país ha tenido buenas prestadoras de salud, sin embargo, reflexionó en que ahora mismo hay varias pasando por situaciones difíciles.

Escuche aquí la entrevista: