Desarticulan en Magdalena red que expedía registros civiles ilegales a migrantes

En el departamento del Magdalena fueron capturadas tres personas, una de ellas funcionaria de la Registraduría Municipal de Fundación, tras ser investigadas por ser presuntos integrantes de una red que, según las autoridades, expedía registros civiles ilegalmente para población migrante.

El operativo, que se llevó a cabo de manera simultánea en los municipios de Santa Marta y Fundación, fue un trabajo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación, Migración Colombia y la Registraduría Nacional del Estado Civil, en su lucha por el delito de tráfico de migrantes agravado.

Blu Radio conoció que las personas detenidas serán llevadas ante la justicia en las próximas horas y que, tras esta investigación que se inició en Bogotá desde hace meses, no se descarta que se evalúen más capturas al respecto.

El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, rechazó de manera contundente estas conductas que afectan la confianza ciudadana y resaltó el trabajo colaborativo con otras entidades.



“Todos los días trabajamos con determinación para que la Registraduría sea una entidad íntegra y transparente. La coordinación permanente con instituciones como la Fiscalía y Migración es fundamental para combatir y erradicar cualquier acto de corrupción”, aseguró por medio de un comunicado.

“El Registrador Nacional reafirmó el compromiso institucional de continuar brindando acompañamiento técnico a la Fiscalía General de la Nación en investigaciones que se adelanten sobre hechos de esta misma naturaleza”, agregó la entidad nacional.

De la misma manera, este medio de comunicación se comunicó con las autoridades mencionadas y prometieron entregar más detalles una vez se logre avanzar en las audiencias concertadas.



Cédulas en Atlántico

La Registraduría Nacional está trabajando arduamente en Atlántico para garantizar el derecho al voto de los más de dos millones de personas que están habilitadas para sufragar en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, aunque otros 28.000 ciudadanos se quedarían sin poder hacerlo de no reclamar su cédula en las diferentes sedes de la entidad en Barranquilla.

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Algunos de estos documentos están disponibles desde hace varias semanas, pero todavía no son reclamados por nadie, según denuncia el delegado de la Registraduría en Atlántico, Daniel Mogollón.

“La identificación es supremamente importante para ejercer el derecho al voto. Es importante recordar que para poder votar hay que tener la cédula física en los puestos de votación o en su defecto la versión digital que se encuentra en la aplicación de la Registraduría. Tenemos para el corte del mes de abril, aproximadamente 28.000 cédulas represadas esperando a ser recolectadas. Es importante invitar a toda la ciudadanía a que recoja su documento de identidad y active su cédula digital”, declaró en Barranquilla.

Para la Registraduría es fundamental garantizar la identidad de todos los votantes, por lo que adelantan un proyecto de aumentar los puestos con biometría en Atlántico. Asimismo, para la tranquilidad de los atlanticenses se confirmó desde la Policía que no hay alertas directas sobre peligros o fraudes en el departamento.

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Desde este jueves iniciará la capacitación de los jurados de votación y, aunque la ausencia no provoca sanciones en los escogidos, la invitación es a recibir la formación para hacer un buen trabajo a final de mes.