Masacre en Magdalena: cuatro muertos y dos heridos a manos de presuntos sicarios de Los Pachencas

La violencia se desató en el corregimiento de Palmira, jurisdicción del municipio de Pueblo Viejo, en Magdalena, donde en la noche de este sábado cuatro personas murieron y otras dos resultaron heridas, luego de ser víctimas de un ataque armado por múltiples hombres de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Los hechos de acuerdo a los reportes tuvieron lugar en el barrio La Esperanza, allí estaban departiendo Mario Gutiérrez Bravo, José Gutiérrez Sevilla, Alberto Gutiérrez Corrales y José Gutiérrez Corrales, mismas víctimas fatales de la incursión sicarial.

Al menos dos de ellos fallecieron en el lugar de los hechos por la gravedad de las heridas y otros dos alcanzaron a llegar hasta un centro asistencial, pero no lograron recuperarse.

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