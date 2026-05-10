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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Masacre en Magdalena: cuatro muertos y dos heridos a manos de presuntos sicarios de Los Pachencas

Masacre en Magdalena: cuatro muertos y dos heridos a manos de presuntos sicarios de Los Pachencas

En una rápida reacción de las autoridades, cinco de los presuntos responsables fueron capturados y serán puestos a disposición de la Fiscalía.

Sicarios Autodefensas Conquistadoras.png
Capturados por ser los presuntos responsables de masacre en jurisdicción del municipio de Pueblo Viejo, Magdalena.
Policía Magdalena.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de may, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

La violencia se desató en el corregimiento de Palmira, jurisdicción del municipio de Pueblo Viejo, en Magdalena, donde en la noche de este sábado cuatro personas murieron y otras dos resultaron heridas, luego de ser víctimas de un ataque armado por múltiples hombres de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Los hechos de acuerdo a los reportes tuvieron lugar en el barrio La Esperanza, allí estaban departiendo Mario Gutiérrez Bravo, José Gutiérrez Sevilla, Alberto Gutiérrez Corrales y José Gutiérrez Corrales, mismas víctimas fatales de la incursión sicarial.

Al menos dos de ellos fallecieron en el lugar de los hechos por la gravedad de las heridas y otros dos alcanzaron a llegar hasta un centro asistencial, pero no lograron recuperarse.

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