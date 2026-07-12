Discusión por pago de un domicilio terminó con repartidor sobre el techo de un carro en movimiento

Un nuevo episodio de intolerancia en las vías de Barranquilla se viralizó en redes sociales tras difundirse un video grabado el pasado 11 de julio en la intersección de la calle 79 con carrera 42F, en el norte de la ciudad.

En la grabación se ve cuando el trabajador de una plataforma de domicilios terminó en el techo de un carro en movimiento, luego de una discusión por el supuesto no pago de un pollo por parte de la conductora.

Enerson Díaz, el repartidor o domiciliario, explicó en un video en redes sociales que el conflicto inició cuando la cliente recibió la comida pero se rehusó a pagarla, porque, al parecer, ya le habían descontado un pedido previo que no le entregaron.

Ante la falta de acuerdo y para evitar perder el valor del producto, el joven narra que decidió pararse frente al automotor para impedir que la mujer se marchara mientras llegaba la Policía, pero en ese momento el carro avanzó y decidió subirse al techo con el vehículo en movimiento durante varias cuadras.



Añadió que también se sintió agredido por haber sufrido maltratos verbales por parte de la mujer, por ser ciudadano venezolano.

Por otro lado, la ciudadana involucrada entregó una versión opuesta en sus redes, manifestando que su intención nunca fue actuar con agresividad, sino reclamar por una entrega anterior que no recibió.

Agregó que se sintió acorralada e intimidada cuando un grupo de motociclistas domiciliarios, a los que llamó "delincuentes", rodeó su vehículo, pero que al final pagó $100.000, cuando el costo era de $35.000.

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Hasta el momento, ni la Policía ni la plataforma se han manifestado sobre el hecho que es viral en redes sociales.