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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Capturan en Bolívar a presunto integrante de ‘Los Costeños’, encargado del cobro de extorsiones

Capturan en Bolívar a presunto integrante de ‘Los Costeños’, encargado del cobro de extorsiones

Alias ‘Andresito’ sería además quien coordinaba la distribución de panfletos amenazantes a las víctimas de la banda criminal.

Captura de integrante de ‘Los Costeños’.
Captura de integrante de ‘Los Costeños’.
Por: Dálida Orozco
|
Actualizado: 12 de jul, 2026

Cuando viajaba con su familia, al parecer para tomar unos días de “descanso”, fue capturado en las vías de Bolívar alias “Andresito”, presunto integrante de la banda criminal ‘Los Costeños’ que delinque en el departamento del Atlántico.

Alias ‘Andresito’, fue sorprendido por las autoridades cuando se movilizaba en un vehículo a la altura del municipio de María La Baja, con destino a las playas de Tolú, en sucre.

Este presunto delincuente, de 33 años, sobre quien pesaba una orden judicial por concierto para delinquir, sería el encargado de recaudar dinero producto de las extorsiones de la banda criminal, además de coordinar la entrega de panfletos amenazantes a comerciantes en Barranquilla y todo el departamento del Atlántico.

De acuerdo a las investigaciones, ‘Andresito’ también era el encargado logístico de la comercialización de sustancias estupefacientes.

"En lo corrido del año hemos materializado 117 capturas por orden judicial por diferentes delitos, resultado que demuestra el compromiso permanente de nuestros hombres y mujeres para localizar y poner a disposición de la justicia a quienes intentan evadir su responsabilidad penal”, sostuvo el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante de la Policía de Bolívar.

Tras su captura, un juez de control de garantías ordenó su reclusión en la Cárcel de San Sebastián de Ternera, en la ciudad de Cartagena.

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