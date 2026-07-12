Enviaron a la cárcel a alias ‘Cofla’, implicado en tiroteo que dejó 2 muertos en Yarumal

La investigación por el ataque armado que generó consternación en el Norte de Antioquia el pasado 19 de abril registró avances en las últimas horas con el envío a prisión de un hombre señalado de participar en la acción criminal que dejó dos personas muertas y seis más heridas en un establecimiento comercial del municipio de Yarumal.

Se trata de Juan Felipe Jaramillo Villegas, conocido con los alias de ‘Cofla’ o ‘Federico’, quien fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario por decisión de un juez de control de garantías, aunque no aceptó los cargos formulados durante las audiencias preliminares.

De acuerdo con la Fiscalía, las evidencias recopiladas indican que el ataque fue ejecutado por dos hombres armados que abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el establecimiento, en un hecho que estaría relacionado con la confrontación entre estructuras ilegales como el Clan del Golfo y las disidencias de ‘Calarcá’ por el dominio de economías criminales en dicha subregión de Antioquia.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Jaramillo Villegas los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, porte y fabricación ilegal de armas de fuego, así como porte de armamento y municiones de uso restringido.



Al momento de su captura, las autoridades le incautaron a Jaramillo una granada de fragmentación, una pistola traumática, documentos relacionados con el Clan del Golfo y varias prendas de vestir que, según la investigación, habrían sido utilizadas durante el ataque sicarial.