Eduardo Verano instaló el PMU en la Plaza de la Paz y pidió respetar los resultados

Con la presencia de distintas autoridades del departamento, encabezadas por el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa; el general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla; y el secretario de Gobierno de la Alcaldía, Angelo Cianci, entre otros, fue instalado este domingo el Puesto de Mando Unificado (PMU), desde donde se vigila el desarrollo de las elecciones presidenciales que se llevan a cabo en todo el departamento y en el resto del país.

En el acto protocolario también hicieron presencia la delegada de la Presidencia de la República, Gabriela Barragán; Diego Sierra, del Ministerio del Interior; el brigadier general Eduardo Restrepo, comandante del Cacom 3; Eddy Javier Sánchez, comandante de la Policía en el Atlántico; el registrador delegado Daniel Barrios; Leydy Mojica, contralora departamental; así como representantes de la Personería y la Defensoría del Pueblo en el departamento.

El gobernador del Atlántico ponderó el trabajo conjunto de las diferentes instituciones para garantizar el correcto desarrollo de la jornada democrática, en el marco de los 23 comités de seguimiento electoral que se han realizado.

El mandatario también pidió a la ciudadanía salir a votar temprano y respetar los resultados.



“La invitación es a que la gente salga oportunamente a votar, salga temprano, para que pueda atender todas las recomendaciones de las autoridades. Esta segunda vuelta presidencial debe ser una verdadera fiesta democrática, que se viva en paz, en sana convivencia, con pleno respeto por las diferencias y respetando los resultados que se den en las urnas. Hoy gana Colombia”, dijo Verano.

En el Atlántico están habilitados 345 puestos de votación y 6.190 mesas, de las cuales 164 puestos y 3.434 mesas corresponden a Barranquilla. Asimismo, fueron capacitados más de 47.000 jurados en el departamento.