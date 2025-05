El cese al fuego fue el peor error de este Gobierno: Humberto de la Calle

El excandidato presidencial Humberto De La Calle aprovechó su visita a Barranquilla para, entre otros temas, hacer un repaso de lo que fue la construcción de los acuerdos de paz firmados en La Habana y plantear una vez más sus cuestionamientos al proceso de paz total del actual Gobierno y los acercamientos de este con la guerrilla del ELN.

En medio de la presentación de su libro ‘Muertes y muertecitas’, sobre el cual estuvo conversando con Antonio Celia en La Cueva, De La Calle manifestó tajante que La paz total del presidente Gustavo Petro “fracasó” y que esa Ley que él presentó no fue más que una “ficción periodística”, pues no hubo ni todavía hay una ley de sometimiento.

Agregó que este Gobierno “ha cometido muchos errores”, pero que los más serios han sido los “ceses del fuego que ha regalado a tutiplén de manera unilateral”.

“La prueba del error está en que el ELN sostiene que el Gobierno le ha incumplido 28 miniacuerdos. Yo no sé si los ha incumplido o no, lo que sí sé es que eso es producto de una mala decisión, precisamente porque si se empieza a hacer acuerdos parciales, pues esa guerrilla lo que hace es echárselos al bolsillo y al momento crucial, que es la dejación de armas, dice: ‘ya no estoy tan interesado en la dejación de armas’. Ese es un error”, expresó De La Calle.

Insistió en que “después de 60 años de combate militar, no se puede dictar un cese del fuego para empezar una conversación”.

“Es imposible, porque en medio de tales desconfianzas y complicaciones de carácter militar en el territorio, esos ceses de fuego, además sin verificación, como lo dijo el doctor Petro, son un tremendo error, cuyas consecuencias estamos pagando”, dijo, sin dejar de mencionar cómo se llegó a esta decisión durante el proceso de paz con las Farc.

Publicidad

“Nosotros vinimos al cese del fuego muy adelante en las conversaciones. Ya habíamos negociado justicia, ya habíamos negociado el punto uno rural y ya estaban las Farc preparando su desmovilización a las zonas de concentración”, recordó.