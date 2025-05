"Quieren matarme": Petro denuncia plan entre miembros del Clan del Golfo, ELN y funcionarios

El presidente Gustavo Petro denunció, una vez más, que desde el exterior se está fraguando un plan para asesinarlo vinculando a integrantes de varios grupos ilegales que delinquen en Colombia así como funcionarios, pero no detalló nombres puntuales.

Ya el mandatario había alertado presuntos encuentros de lo que él denomina la junta del narcotráfico en ciudades como Dubai, Qatar, pero ahora aseguró que el encuentro habría sido en Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos.

“Allí asistieron una parte del ELN en su proceso de degradación, y el Clan del Golfo, una parte, no hablemos de todos, y unos funcionarios, no eran armados, son civiles, algunos elegidos por el pueblo en algunas regiones, y su decisión es matar al presidente, para que lo sepamos”, advirtió Petro.

El mandatario aseguró que la razón principal para dicho plan es querer frenar los cambios que él y su Gobierno vienen anunciado para el país.

Gustavo Petro Foto: Presidencia-Andrea Puentes

“No es más sino porque nosotros estamos cambiando esto y porque vamos hacia la verdad, va saliendo, y queremos que llegue, y porque vamos hacia la entrega de la tierra al campesinado, y no quieren, y porque vamos a que esa verdad, como el sol que achicharra a los vampiros y no con las armas (...) están desesperados”, agregó Petro.

Esta declaración la dio el mandatario durante una reunión en Casa de Nariño con la tercera sesión de la Comisión Intersectorial Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural. Precisamente, su discurso estuvo enfocado en que, por defender los proyectos de entrega de tierras a campesinos y comunidades indígenas, querían matarlo.

“Si un gobernante de derecha con ganas de sangre (...) Puede perfectamente revertir y se tira la reforma agraria y esto del campesino tiene que saberlo. No todo los que se suponían que eran aliados eran aliados. A mi traicionan funcionarios del Gobierno cada rato y terriblemente apuñaladas a fondo para matarme, quieren matarme, por eso se necesita la presión social”, denunció Petro.

En esa misma línea de señalar incluso a funcionarios de su Gobierno, el mandatario reiteró la necesidad de decirle a la comunidad internacional, en especial al Consejo de Seguridad de la ONU, que el Estado colombiano está incumpliendo la implementación del Acuerdo de Paz.

“Mi canciller Leyva me pidió que no dijera que esto está pasando, ahora entiendo por qué. Pero hay que hablar con la verdad y hay que decirle al Consejo de Seguridad la verdad de lo que está pasando, para bien hemos logrado cosas, pero también para mal. Entidades del Estado que están obligadas por la declaración unilateral de Estado a cumplir las tres ramas del Poder Público porque es de Estado. Me critican porque yo hago esta denuncia y me dicen, pero usted es el Gobierno, ¿por qué no lo hace? Porque la ley no la hace el Gobierno, porque las decisiones judiciales no las hace el Gobierno, y porque el Gobierno viene siendo acorralado por una clase política que no quiere que se cumpla el proceso de paz”, puntualizó Petro.