Petro llama “viejo decrépito” a Álvaro Leyva y denuncia complot internacional

El presidente Gustavo Petro, en una intervención pública de más de 40 minutos, no solo respondió a la carta enviada por su ex canciller Álvaro Leyva, sino que elevó el tono del debate al llamarlo “viejo decrépito” y asegurar que detrás de los recientes ataques mediáticos y políticos existe “un complot internacional” que amenaza la democracia colombiana.

La situación llega en un momento clave para el Gobierno, que enfrenta desafíos en dos frentes principales: el orden público interno y las relaciones comerciales internacionales. En particular, la relación con China ha sido foco de atención, luego de que Petro anunciara que viajará al país asiático como representante pro témpore de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) para firmar un memorando de entendimiento relacionado con la Iniciativa de la Franja y la Ruta (la llamada “Ruta de la Seda ”).

¿Qué respondió Petro a Álvaro Leyva?

El presidente Petro se mostró especialmente molesto por la carta enviada por Álvaro Leyva, en la que este lo criticaba duramente por la forma en que ha manejado la política exterior del país, pero también le pide que deje la Presidencia de la República

“No es las locuras de un viejo loco decrépito que está sacando la herida de que no pudo seguir siendo canciller o su hijo. Y debe saberse, porque la culpa no la tiene el viejo. Lo que ha salido en el día de hoy no es un chisme, es un complot”, dijo.

El mandatario aseguró que, según la Constitución, él es el jefe de las relaciones exteriores del país, y afirmó que no necesita convocar a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para tomar decisiones clave: “Yo soy el jefe de las relaciones exteriores de Colombia, dice la Constitución, vamos a hablar con Xi Jinping de tú a tú, no como arrodillados."

Petro también reveló que, durante su visita de Estado a China en octubre de 2023, Leyva supuestamente alteró los documentos que iban a firmarse, cambiando un memorando de entendimiento por una “alianza estratégica” que, según el presidente, “realmente no sirve para nada”.

Trampa de Leyva por ignorancia mía. La ignorancia es la que hace equivocarse. Dijo

Otro punto crítico de la intervención del presidente fue la relación con China y las amenazas veladas de Estados Unidos hacia los países latinoamericanos que se acerquen demasiado a Pekín. Desde Washington se ha dejado claro que involucrarse en la Ruta de la Seda podría tener consecuencias.

“Yo voy a ir a firmar y va a ser un memorando de entendimiento, no una alianza estratégica como firmamos en octubre de 2023. La balanza comercial tiene que equilibrarse, porque actualmente China tiene un superávit comercial y nosotros un déficit de $14.000 millones anuales. Eso nos lleva a pobreza, y no quiero que China sea productora de la pobreza", dijo.

El presidente subrayó que no permitirá que presiones externas condicionen las decisiones soberanas de Colombia, aludiendo también al papel de actores internacionales:

“El complot no es de colombianos, aunque haya colombianos. Y por tanto es peligrosísimo porque es un atentado a la soberanía nacional de Colombia y a la democracia y a la libertad de los colombianos”, dijo.

Ataques personales y desmentidos

Además de las acusaciones políticas, Petro abordó varios rumores personales, negando categóricamente cualquier relación con fiestas privadas organizadas por el ministro del Interior, Armando Benedetti , o situaciones de chantaje: “Yo soy revolucionario, no me dejo esclavizar. A veces tengo hasta problemas con las mujeres por eso en mi vida personal. Dicen que Benedetti me chantajea porque entonces yo… oiga, fiestas con él y yo no sé qué pasa, pero nunca he ido a una fiesta con Benedetti, nunca en la vida. Y voy a confesar la verdad: le tengo miedo a las amigas que invita”.

Estas declaraciones fueron interpretadas como un intento de despejar las crecientes especulaciones en torno a su vida privada y a los supuestos chantajes políticos que enfrentarían miembros de su círculo cercano.

Señalamientos al hijo de Leyva y a figuras internacionales

Petro no solo apuntó contra Álvaro Leyva, sino también contra su hijo, Jorge Leyva , quien estuvo involucrado en la polémica licitación de los pasaportes. El mandatario insinuó que Jorge Leyva está siendo utilizado como una pieza clave en el supuesto complot para desestabilizar su gobierno.

El presidente incluso mencionó nombres internacionales, como el del congresista estadounidense Mario Díaz-Balart, asegurando que hay intereses extranjeros trabajando activamente para derribarlo:

