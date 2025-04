Armando Benedetti: "Puedo jurar que el presidente Petro no buscará su reelección"

En medio las especulaciones sobre una supuesta intención del presidente Gustavo Petro de mantenerse en el poder más allá del mandato constitucional, el ministro del Interior, Armando Benedetti, fue categórico: “Se lo puedo jurar. Él no quiere”, aseguró en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu.

Benedetti, quien ha sido una figura cercana al presidente y uno de sus más acérrimos defensores insistió en que la reelección presidencial no está contemplada por el actual Gobierno: “No está en la cabeza, no está en los planes. No hay ninguna forma. No se ha pensado, no se comenta una sola vez”.

¿Petro quiere la reelección?

El debate sobre una posible reelección de Gustavo Petro ha surgido recientemente tras varias declaraciones del mandatario que algunos sectores interpretan como señales de continuidad. Sin embargo, Benedetti quiso despejar cualquier duda: “Él está diciendo que no le gusta el poder. No es de esos hombres que se quiere apegar al poder”, expresó.

El ministro enfatizó que, aunque el presidente ha sido enfático en su carácter reformista, su convicción democrática no está en duda, según dijo.

“No sé qué más adjetivo y verbos usar, pero la respuesta es no”, reiteró Benedetti al ser cuestionado sobre si existe alguna vía alterna para extender el mandato presidencial.

Armando Benedetti Foto: Blu Radio

Choque con el Congreso

En la misma entrevista, Benedetti abordó otro de los temas que ha marcado la agenda política reciente: las duras críticas del presidente al Congreso y, particularmente, al presidente del Senado, a quien Petro llamó “HP”.

Al respecto, Benedetti intentó restarle dramatismo al hecho: “No nos volvamos tan susceptibles”, dijo. Y añadió que el contexto de la declaración se dio en medio de un clima de traición política: “Fue dentro de una manifestación pública debido a unos enfrentamientos y a un correr que ha detonado en traiciones por parte del mismo presidente del Senado”.

No obstante, ante el señalamiento de que se le vio sonreír durante el incidente, el ministro no negó su reacción: “Sí me dio risa y me sigue dando risa. No le puedo negar que me siga dando risa”, reconoció.

Reforma laboral y clase obrera: el "verdadero madrazo"

Más allá del lenguaje del presidente, Benedetti dirigió su indignación hacia lo que considera un agravio mucho mayor: el hundimiento de la reforma laboral.

“¿A usted le preocupa ese madrazo? ¿Y no el madrazo que le echó el Senado de la república a millones de trabajadores de la clase obrera?”, cuestionó.

El ministro defendió la iniciativa, argumentando que el Congreso cedió a presiones de las élites económicas: “Llevamos dos años tratando de convencer al Congreso y no se ha dejado. Y lo convencieron. Fue la clase dirigente que le dijo que necesitaba que esa ley no pasara”.

Benedetti denunció que detrás del fracaso de la reforma hay intereses que priorizan las ganancias empresariales por encima de los derechos laborales: “Cuando gana menos la clase obrera, el empresario esa plata se la lleva para su casa”, señaló.

Sobre la personalidad del presidente, Benedetti defendió la idea de que Gustavo Petro mantiene la serenidad, incluso en medio del debate nacional: “Si hay alguien calmado es el presidente de la república. Yo nunca en la vida lo he visto gritar”, afirmó.

Pese a los múltiples señalamientos sobre un supuesto estilo agresivo del jefe de Estado, el ministro del Interior considera que las críticas se exageran y que, en cambio, el presidente ha sido víctima de ataques: “Él no ofende. A él le ofenden”, concluyó.