Petro arremete con insultos contra presidente del Senado: “Quise decirle mucho hp”

Durante un discurso en Soledad, Atlántico, el presidente Gustavo Petro arremetió contra Efraín Cepeda, presidente del Senado, a raíz de unas declaraciones recientes del congresista sobre la posibilidad de concertar las preguntas de la consulta popular impulsada por el Gobierno.

“Decía Efraín Cepeda: ‘oiga, pero si esas son las preguntas que ustedes presentaron, ahora sí podemos discutirlas en el Congreso’. Yo no digo groserías, pero quise decirle una: ‘Mucho HP’”, expresó Petro ante los asistentes.

El mandatario relató que, durante dos años, buscó construir puentes con Cepeda: “Lo invitaba a mi oficina, me llevó regalos, y siempre me decía que iba a concertar, que quería el diálogo. Y apenas salía de mi oficina y llegaba a la plenaria, lo primero que hacía era hundir las reformas que presentábamos, como si fueran basura. ¿Le pagaban o no sé qué?”, cuestionó.

Pero ahí no quedó la arremetida de Petro contra Cepeda. En el mismo discurso, el presidente de Colombia le pidió al congresista que "no llore" y responda con política. Además, advirtió que, si no se aprueba la consulta popular en el Senado, "el pueblo borrará a los congresistas" que la nieguen.

Publicidad

"Sale Cepeda, el malo, a decir: 'Petro me amenazó'. Deje de llorar, responda con política, que para eso venimos. Si los amigos de Efraín Cepeda se les ocurre negar la consulta popular el pueblo va a borrar esos congresistas de la historia de Colombia. La consulta de todas maneras se hará

La respuesta de Cepeda no tardó en llegar. A través de su cuenta de X, el presidente del Senado replicó: