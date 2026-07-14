¿El mar se está alejando de Coveñas? La Dimar explica qué está ocurriendo en Sucre

El inusual retiro del mar en las playas de Coveñas despertó inquietud entre turistas y habitantes del Golfo de Morrosquillo. Las imágenes de una extensa franja de arena al descubierto rápidamente se viralizaron en redes sociales y dieron paso a múltiples especulaciones sobre las causas del fenómeno.

Sin embargo, la Dirección General Marítima (Dimar) descartó que se trate de una situación de riesgo y explicó que este comportamiento corresponde a un proceso natural asociado al ciclo de las mareas. La entidad también hizo un llamado a la ciudadanía para evitar difundir información sin confirmar y atender únicamente los reportes oficiales.

¿Por qué se fue el mar en Coveñas? Dimar explicó el fenómeno

La preocupación comenzó el domingo 12 de julio, cuando el nivel del mar descendió de manera visible en las playas de Coveñas, dejando al descubierto una amplia zona de arena.



Ante las dudas de la comunidad, la gobernadora de Sucre, Lucy García, solicitó a la Dirección General Marítima un concepto técnico para establecer qué estaba ocurriendo en el Golfo de Morrosquillo.

A través de su cuenta de X, la mandataria explicó que el objetivo era brindar información basada en datos oficiales y mantener un seguimiento permanente de la situación junto con las autoridades locales.

La respuesta llegó desde la Capitanía de Puerto de Coveñas, que confirmó que el retiro temporal de la línea de costa corresponde a una variación natural del nivel del mar, relacionada principalmente con el comportamiento de las mareas y con las condiciones oceanográficas y meteorológicas de la región.

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La Dirección General Marítima informó que el retiro temporal de la línea de costa observado en algunas playas de Coveñas corresponde a una variación natural del nivel del mar asociada al ciclo de las mareas.



La autoridad marítima indicó que las condiciones oceanográficas y… pic.twitter.com/YxWEBH4sik — Lucy García Montes (@LucyGobernadora) July 13, 2026

Dimar descarta riesgo por el descenso del nivel del mar

La autoridad marítima fue enfática en señalar que este fenómeno hace parte de la dinámica habitual del litoral colombiano y no representa una condición extraordinaria.

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Según el reporte oficial, durante los días 11 y 12 de julio la marea registró su punto más bajo entre la 1:00 p. m. y las 2:00 p. m., alcanzando aproximadamente seis centímetros por debajo del nivel de referencia.

Para la Dimar, ese descenso corresponde al comportamiento normal de la temporada y no genera riesgos para los habitantes, los turistas ni las embarcaciones que transitan por el Golfo de Morrosquillo.

La entidad agregó que mantiene un monitoreo permanente sobre las condiciones del mar y confirmó que, por ahora, no existe ninguna alerta relacionada con este fenómeno.

🚨🌊 Turistas en Coveñas, Sucre, vivieron momentos de sorpresa luego de que el mar se retirara de forma inusual, dejando al descubierto una amplia franja de arena.



El fenómeno generó inquietud y diversas especulaciones entre los presentes; sin embargo, hasta el momento las… pic.twitter.com/XsdhpPLC0t — Ventana Pública (@ventanaXpublica) July 13, 2026

Autoridades piden consultar solo información oficial sobre Coveñas

Tras la difusión de videos y versiones en redes sociales, la Dimar reiteró que las condiciones oceanoatmosféricas permanecen dentro de los parámetros normales.

Además, anunció que continuará realizando seguimiento técnico a las condiciones oceanográficas de la zona para detectar oportunamente cualquier cambio que pudiera representar algún riesgo.

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Finalmente, la autoridad marítima invitó a la ciudadanía a mantener la calma y evitar compartir información no verificada. También recomendó consultar únicamente los reportes emitidos por la Capitanía de Puerto de Coveñas y la Autoridad Marítima Colombiana, con el fin de prevenir desinformación frente a un fenómeno que, según los expertos, hace parte del comportamiento natural del mar.