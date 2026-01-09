En 2025 San Andrés marcó un nuevo récord en número de turistas: Gobernación

Solo cifras positivas presenta San Andrés en lo que a turismo se refiere.

Desde la Gobernación del Archipiélago el secretario de turismo Ricardo Camacho resaltó que, en el 2025, más de un millón de viajeros desembarcaron en la isla para disfrutar del mar de los siete colores y todas las maravillas de ese territorio insular de Colombia.

Destacó el funcionario que solo en el mes de diciembre llegaron 115.886 viajeros, un 18,1% más comparado con el 2024. Así mismo, durante todo el año 274.229 turistas extranjeros arribaron a la isla, y en total fueron 1.127.806 las personas que disfrutaron de todas las maravillas naturales que ofrece el Archipiélago de San Andrés y Providencia.

Pero siguiendo esa línea de crecimiento en visitas, el 2026 arrancó con la llegada este jueves del crucero 'Explora II' proveniente de la ciudad de Miami con personas de diferentes partes del mundo.



Andrés Meza, gerente comercial y operador de cruceros de Colombia 57, destacó la articulación de diferentes actores de la economía de la isla para recibir a los viajeros como artesanos, matronas, taxistas y restaurantes. Asimismo, resaltó que es la primera vez que una línea de lujo como ‘Explora II’ llega a San Andrés, abriendo así un nuevo abanico de oportunidades.

Como lo confirmaron las autoridades, este sábado esperan la llegada de un segundo crucero con más turistas.