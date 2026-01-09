En vivo
En 2025 San Andrés marcó un nuevo récord en número de turistas: Gobernación

En 2025 San Andrés marcó un nuevo récord en número de turistas: Gobernación

Según las autoridades, el año anterior arribaron a la isla 1.127.806 viajeros, de los cuales 274.229 fueron extranjeros. El 2026 comenzó con pie derecho con la llegada del primer crucero que trajo 450 pasajeros.

