Petróleo de Venezuela
Nicolás Maduro
Falcao
Movilización Gobierno

Caribe  / Asesinaron a joven motociclista en zona turística de San Andrés; buscan a los responsables

Asesinaron a joven motociclista en zona turística de San Andrés; buscan a los responsables

Este es el primer asesinato registrado en la isla en los primeros 7 días del 2026.

