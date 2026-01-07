Asesinaron a joven motociclista en zona turística de San Andrés; buscan a los responsables

En la isla de San Andrés autoridades están tras la pista de los dos delincuentes que le quitaron la vida a un joven de 20 años que transitaba en una motocicleta por el sector de la Cueva de Morgan, uno de los puntos de alta afluencia de turistas en el archipiélago.

De acuerdo con el teniente coronel Andrés Felipe Benavides, comandante encargado de la Policía del Archipiélago, el relato de testigos indica que la víctima, identificada como Robby Arkelly Cascante Ward, había discutido previamente con sus asesinos.

“Por información de testigos sabemos que en momentos antes de los hechos se presentó al parecer un altercado entre la víctima con las personas que le quitaron la vida. Se están analizando algunos elementos que servirán de pruebas dentro de la investigación”, afirmó el oficial.

De acuerdo con datos de la Policía, en 2025, los homicidios aumentaron en 15 casos con respecto al año anterior, cerrando el año con 40 asesinatos en total, sin embargo se observó una disminución en otros delitos como hurto a personas (27%), violencia intrafamiliar (10%), delitos sexuales (18%) y lesiones personales (19 %).



Teniendo en cuenta que por estos días de vacaciones hay una gran afluencia de turistas en la isla, la seguridad fue reforzada con 35 nuevos uniformados y caravanas en zonas críticas.