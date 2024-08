En este Gobierno se ha producido casi un 10 % más de crudo que en otros: presidente de ANH

En la clausura del Congreso Colombiano de Petróleo, Gas y Energía que se desarrolla en Barranquilla, se coincidió en que la transición energética es necesaria.

En medio del debate, el presidente de la agencia nacional de hidrocarburos, Orlando Velandia, afirmó que el proceso de transición energética que se adelanta en el país no ha disminuido aún la producción de petróleo.

Dice que, según cifras entregadas, en el Gobierno anterior se estaban produciendo 715,000 barriles de crudo a un precio de 95 dólares, mientras que en el gobierno de Gustavo Petro la producción ha aumentado casi un 10%.

"En el anterior Gobierno estábamos produciendo, 715.000, 715 000 barriles de crudo a un precio de 95 dólares. En este Gobierno producimos 784.000, es decir, casi 70.000 barriles más es decir, casi un 10 % más a 84 dólares. En el Gobierno que dijo, hay que marchitar, supuestamente, los recursos", señaló Velandia.

A su turno, el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), Frank Pearl, alertó que tenemos un inventario de reservas que se están agotando. En ese sentido dice que entendiendo las motivaciones de una decisión que habla de no explorar más, es el momento de reflexionar sobre ella, ya que no somos un país de Europa occidental que resolvió sus problemas de pobreza e inequidad, por ello insiste en que la transición energética en el país debe ser un proceso gradual y no acelerado.

"Es el momento de reflexionar sobre esa decisión porque las políticas públicas deben tomarse en todo el contexto de los países. Nosotros no somos un país de Europa Occidental que ya resolvió sus problemas de producción, pobreza y de inequidad. Nosotros somos Colombia y en Colombia hay 12 millones de habitantes que viven en la pobreza. Mientras nosotros estamos aquí hay 7 millones de personas que hoy no van a hacer tres comidas al día. Hay 4 millones de personas que viven en la miseria absoluta", dijo Pearl.