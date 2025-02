En no más de tres días tendremos unidades al 100%: Ecopetrol sobre Refinería de Cartagena

Paulatinamente, y en máximo tres días, estarían al 100% las 35 unidades de proceso de la Refinería de Cartagena que tuvieron que ser apagadas desde el pasado viernes 14 de febrero por un nuevo daño en la subestación eléctrica al interior de la misma.

Así lo anunció desde Cartagena, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien llegó a supervisar el avance del plan del manejo de la emergencia, y quien aseguró que, a diferencia del apagón de agosto de 2024, en esta ocasión no existe riesgo de desabastecimiento de combustible.

“Hemos habilitado toda la producción y todo el almacenamiento para no tener ninguna señal de desabastecimiento de ninguno de los combustibles que allí se transforman, esa es una buena noticia, no hemos tenido limitación de suministro de ninguno de los combustibles que allí transformamos y lógicamente la afectación siempre tiene que ver con costos, pues se baja la producción, se baja la cargabilidad de nuestras refinerías, hay que parar la producción en algunos sitios por no poderlas transformar en las refinerías y esas implicaciones son las que estamos tratando de evitar”, explicó.

De acuerdo a Roa, esta fue una contingencia contemplada dentro del plan de mejoraras del sistema eléctrico de la refinería .

“Como lo hemos anunciado desde octubre del año pasado hemos venido teniendo bastantes problemas de confiabilidad eléctrica en la refinería, afectando prácticamente a las 35 unidades que allí tenemos, hemos adelantado un plan que involucra darle una mayor confiabilidad (…) hemos venido implementando paso a paso mejoras en la línea de pasar de ese alto riesgo que teníamos hace 5 meses, ahora estamos pasando a un riesgo medio, pero eso involucraba justamente la vulnerabilidad del sistema para que en algunos momentos de implementación de este plan de contingencia estructural se presenten esos apagones”, sostuvo.

Según ya ha indicado Ecopetrol , la solución definitiva a este tipo de apagones es la construcción de una nueva subestación eléctrica, cuyos costos serían alrededor de 35 millones de dólares.